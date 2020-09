Die schwierigen Zeiten sind noch nicht vorbei, doch am Donnerstag erweckte es den Anschein, als erwachte der Fußball auf dem Brochterbecker Sportplatz zu neuem Leben. Rund 100 Zuschauer sahen an diesem lauen Spätsommerabend einem 3:0 (2:0)-Sieg des BSV Brochterbeck gegen den BSV Leeden-Ledde, womit die Gastgeber in die zweite Pokalrunde auf Kreisebene einzogen.