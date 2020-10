Die Ibbenbürener SV unterstrich am Sonntag ihre Heimstärke in der Fußball-Bezitrksliga. Die Mannschaft von Trainer Heiko Becker landete in der vierten Partie im Stadion Ost den vierten Sieg – und zwar überzeugend. Im TE-Derby bezwangen die Ibbenbürener den TuS Graf Kobbo Tecklenburg mit 4:2 (3:0) und schoben sich damit in der Tabelle auf den 4. Platz vor.