„Hi Jens“ oder auch „Warum bist du nicht mehr hier?“ Damit begrüßten einige der Teilnehmer des Fußballferiencamps in Telgte Jens Gabriel. Denn viele der kleinen Kicker kannten den 28-Jährigen schon aus den Camps der Vorjahre: Der Telgter Gabriel war in den vergangenen Jahren als Trainer der „Erlebniswelt Fußball“ beim Fußballferiencamp mit dabei. Früher spielte er selbst bei der SGT, er war Trainer in der Jugend des SC Preußen Münster und ist neuerdings Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorfs U16.

Am Donnerstag stattete der in Köln lebende und Münster studierende Gabriel dem Camp im Takko Stadion einen Besuch ab. Unsere Mitarbeiterin Franziska Ix sprach mit ihm über das Telgter Fußballcamp und sein Trainersein.

Sie haben das Fußballspielen bei der SG Telgte gelernt. Wann haben Sie angefangen?

Jens Gabriel: Ich glaube, ich habe so mit fünf oder sechs Jahren angefangen. Da war ich so alt wie einige der Kinder hier im Camp.

Gutes Stichwort. Sie waren oft als Trainer der Fußballschule „Erlebniswelt Fußball“ unterwegs. Hier in Telgte, auch in anderen Orten.

Gabriel: Ich mache seit Ende 2014 bei der Erlebniswelt Fußball mit und finde es wirklich gut. Ich habe bestimmt schon an 60 Camps teilgenommen und es ist überall immer etwas anders. Das Ganze macht eben auch sehr viel Spaß, vor allem für die Kinder. Die anderen Trainer sind nett und dazu kommt, dass es eine tolle Möglichkeit für einen Studenten ist: Man bewegt sich und verdient Geld.

Was ist besonders toll an den Fußballferiencamps?

Gabriel: Es ist besonders schön zu sehen, wie die Kinder Freude am Kicken haben und dass man sie beim Sport unterstützen kann.

Ist es denn etwas Besonderes für Sie, bei den Camps in Telgte dabei zu sein?

Gabriel: Klar, ich kenne eben hier auch viele Leute und die ganzen Verantwortlichen der SG Telgte. Es ist auch witzig, weil man Kinder trifft, die auf meine alte Schule gehen. Und das ist in der Stadt, in der ich groß geworden bin

Sie arbeiten ja nicht nur mit den Kindern des Camps, sondern sind auch schon länger als Jugendtrainer tätig. Wie verlief das so?

Gabriel: Angefangen habe ich mit 16 Jahren. Und zwar in Kinderhaus, wo ich die Minikicker trainierte. Mit 18 habe ich dann mit einem Freund die U13 in Telgte übernommen. Von 2010 bis 2013 habe ich mich erstmal um mein Studium gekümmert. Aber dann ging es 2013 auch schon weiter: Ich war bei Preußen Münster für drei Saisons Jugendtrainer. Jetzt habe ich gerade bei Fortuna angefangen.