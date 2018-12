Jürgen Roreger und Carsten Henrichmann werden gemeinsam auch in der Saison 2019/20 die Fußballerinnen des SV Ems Westbevern trainieren. „Uns macht es Spaß. Wir wollen jede Spielerin weiterentwickeln, das mannschaftliche Zusammenwirken fördern und beim SV Ems eine gute Basis für den Damenfußball legen“, betonen sie.

Das Ziel sei es, einmal wieder im oberen Tabellendrittel der Kreisliga A mitzuspielen. Das benötigt aber noch etwas Zeit. Die Mannschaft hat das Potenzial, was sie in dieser Saison gegen das eine oder andere stärkere Team bewiesen hat. Westbevern steht auf dem elften und damit vorletzten Platz, direkt vor dem BSV Ostbevern II. Der TuS Altenberge hatte seine zweite Mannschaft zurückgezogen. Die Ems-Frauen setzen die Saison mit dem Nachholspiel gegen Spitzenreiter BW Aasee am 6. März (Mittwoch) fort.

Zu den zwei Siegen und drei Unentschieden, darunter das 2:2 gegen Ostbevern II, gesellten sich bis zur Winterpause sieben Niederlagen. „Es fehlt an der Konstanz im Spiel“, sagt Roreger, der seit zwölf Jahren die Westbevernerinnen trainiert. „Wir möchten uns noch um einige Plätze verbessern“, blickt er auf die weitere Rückrunde. Julia Kipp, die verletzt länger fehlte, ist dann wieder dabei. Das Trainerduo hofft, dass möglichst alle Spielerinnen in der nächsten Saison weitermachen, sofern Studium und Beruf das zulassen.