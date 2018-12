In den vergangenen beiden Jahren war das Titelrennen in der Handball-Landesliga schnell entschieden. 2017 wurde der TV Emsdetten II mit 50:2 Punkten Meister und 2018 der TV Isselhorst mit 52:0 Zählern. Einen Überflieger dieser Ausmaße scheint es in der aktuellen Saison nicht zu geben. Tabellenführer TuS Brockhagen hat bislang drei Punkte verloren: zwei im ersten Spiel gegen den TSV Ladbergen und einen kürzlich beim TV Werther.

Alle Mannschaften, die noch in Schlagweite zum Spitzenreiter liegen – und das ist fast die halbe Klasse – drücken an diesem Samstagabend (19.15 Uhr) dem TV Friesen die Daumen. Die Telgter gastieren in Brockhagen. „Wenn wir gewinnen, bleiben wir dran und machen die Liga wieder spannend“, weiß Trainer Christian Meermeier. Vier Zähler stehen die Friesen hinter den Gastgebern.

Beste Abwehr gegen besten Angriff

Was die Konkurrenz sich wünscht und wie groß der Abstand bei welchem Ergebnis sein würde, blendet Meermeier aber aus. „Wir machen nicht den Fehler und denken jetzt schon über die weitere Saison nach. Wir müssen uns voll auf dieses Spiel konzentrieren“, betont der Coach. „Torhüter, Abwehr, Gegenstoß, Positionsspiel – alles muss passen.“ Brockhagen stellt die beste Abwehr der Liga, Telgte den besten Angriff.

Rückraum „enorm variabel“

Der Vizemeister der Vorsaison sei „super eingespielt“. Meermeier schwärmt von einem „enorm variablen und durchschlagskräftigen Rückraum“ mit Yannick Sonntag, Fabian Raudies und Neuzugang Christian Kalms. Der verfügt über Oberliga-Erfahrung. „Die Mannschaft war schon im letzten Jahr sehr stark, jetzt ist sie noch besser“, sagt Meermeier.

Für das letzte Match des Jahres haben sich alle Spieler fit gemeldet, auch Torwart Jan-Simon Tenholt nach seiner Fingerverletzung. Nur Philipp Dichtler konnte wegen einer Erkältung nicht trainieren.