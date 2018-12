Das wäre bitter, wenn die Telgte-Wolbeck Baskets das letzte Match des Jahres verlieren würden. Die Spitzenspiele bei Westfalia Kinderhaus und gegen die BBG Herford II haben sie gerade gewonnen. Mit 16 Punkten aus acht Partien sind sie jetzt alleiniger Spitzenreiter in der Oberliga. Am heutigen Samstag (16.15 Uhr) gastieren sie beim Tabellenachten TV Ibbenbüren II.

Vor allem eine Kopfsache sei das, betont Marc Schwanemeier. „In den letzten Spielen wussten alle, wie hart es wird. Jetzt sind wir klarer Favorit“, sagt der Trainer der Spielgemeinschaft. Bislang konnte er sich aber auch in den Matches gegen die Kleinen der Klasse immer auf seine Jungs verlassen. Sein Plan ist einfach: „Wir müssen schnell in unser Spiel finden. Wir müssen die starke Leistung in der Defense und das hohe Tempo der letzten Wochen beibehalten.“ Personell spricht nichts dagegen. Schwanemeier geht davon aus, dass der komplette Elf-Mann-Kader mitfährt.

Die Ibbenbürener haben erst vier Punkte auf dem Konto. „Eigentlich haben sie drei Mal gewonnen, aber sie haben am grünen Tisch zwei Minuspunkte bekommen“, weiß Schwanemeier. Das junge Team mit einigen U 18-Spielern ist der Ausbildungsbetrieb für die erste Mannschaft in der 1. Regionalliga.

„Wir haben in der Vorbereitung gegen sie gewonnen, aber sie haben mittlerweile einen neuen Trainer und spielen deutlich besser“, so der SG-Coach. „Und zu Hause sind sie stärker, weil dann junge Leute aus der Ersten und der Teammanager mitspielen können. Wir müssen aufpassen.“