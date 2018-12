Die Telgte-Wolbeck Baskets gehen mit einer blitzsauberen Bilanz in die Weihnachtspause. Beim TV Ibbenbüren II feierte der Oberliga-Spitzenreiter am Samstag den neunten Sieg im neunten Spiel. Am 12. Januar will die Spielgemeinschaft gegen die Hertener Löwen II ihre fulminante Serie fortsetzen. Das 73:54 (28:23) in Ibbenbüren fällt für Marc Schwanemeier in die Kategorie „Arbeitssieg“. Der SG-Coach sagte: „Mit der Leistung kann ich nicht zufrieden sein.“

Die Baskets kamen schleppend in die Partie, lagen nach dem ersten Viertel trotzdem mit 17:14 vorne. Die Gastgeber glichen zum 19:19 aus, zur Halbzeitpause ging Telgte-Wolbeck mit fünf Punkten in Führung.

Schwanemeier versuchte seinem Team in der Kabine klarzumachen, dass es so nicht weitergehen könne. Seine Jungs machten danach auch mehr Druck, aber Ibbenbüren blieb dran – auch dank einiger „Glückstreffer“, so der Gäste-Trainer. Die Reserve des Erstregionalligisten ging sogar mit 33:32 in Führung. Sie verkürzte dann noch einmal auf 38:39, ehe die Baskets das Tempo erhöhten. Nach dem dritten Viertel lag der Gast mit 49:40 vorne und gewann die letzten zehn Minuten souverän mit 24:14.

SG Telgte-Wolbeck: Trindeitmar (14), Simon König (12), Dohmen (12), Schmidt (10), Buckermann (10), Burrichter (6), Sebastian König (5), Sierra (2), Anssari (2), Dammann, Ahmedin.