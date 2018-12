Mit 28:26 lagen die Handballer des TV Friesen in Führung, trafen in den letzten gut fünf Minuten aber nicht mehr und verloren bei Spitzenreiter TuS Brockhagen mit 28:30 (14:14). Die Weihnachtspause verbringen die Telgter auf Platz fünf in der Landesliga mit sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer.

„Wir hatten eine gute Chance, Brockhagen zu schlagen. Das war am Ende total ärgerlich, aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Trainer Christian Meermeier. „Sie hat in einem megaintensiven Spiel eine richtig, richtig starke Leistung abgeliefert. Wenn sich zwei Mannschaften absolut auf Augenhöhe begegnen, kann man gewinnen – wie wir in der letzten Saison. Und man kann verlieren – wie wir am Samstagabend.“

Die Friesen begannen fulminant mit einem Klasse-Keeper Tim Materna und Martin Kleikamp als Abwehrchef. Mit 11:6 lagen sie vorne (18.). „Es war aber klar, dass wir dieses Tempo nicht halten können. Brockhagen ist dann auch besser ins Spiel gekommen“, so Meermeier. Die Hausherren drehten einen 11:14-Vorsprung vor und nach der Pause zum 16:14. Das heiß umkämpfte Match blieb eng. Mit Benedikt Müller im Rückraum, der in den zweiten 30 Minuten „einige Wahnsinns-Tore“ (O-Ton Meermeier) erzielte, gingen die Telgter mit 23:21 (45.) und schließlich mit 28:26 (55.) in Führung.

„Am Ende haben wirklich nur einige Kleinigkeiten entschieden“, analysierte der Friesen-Coach und zählte auf: „Wir haben insgesamt drei Siebenmeter verworfen. Wir haben uns ein paar Passfehler erlaubt. Und wir haben in der entscheidenden Phase einen angesagten Spielzug unsauber ausgeführt.“ Brockhagen behielt am Ende die Nerven und die zwei Punkte.

Die nächste Partie bestreitet der TV Telgte am 13. Januar (18 Uhr) in eigener Halle gegen den TSV Ladbergen. Damit endet die Hinrunde in der Landesliga 2.

TV Friesen: Materna, Tenholt – Dichtler (7/2), Müller (7/3), Langenberg (2), Petzold (2), Lehmkuhl (2), Luft (2), Heming (2), Sand (2/1), Kortenbrede (1), Kleikamp (1), Erpenbeck, Krause.