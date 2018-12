Im letzten Spiel des Jahres gelang den Schachfreunden Telgte der erste Sieg in dieser Saison. Mit 4,5:3,5 gewannen sie gegen den SV Heiden. Als Sechster stehen sie jetzt im Mittelfeld der Verbandsliga.

Nach der Eröffnung standen Axel Junker am dritten Brett und Martin Lodde am ersten mit Schwarz ausgeglichen und nahmen die Remis-Angebote ihrer Gegner aus Heiden an. Auch Werner Dieckmann (Brett acht) mit Weiß errang keinen Vorteil und musste sich ebenfalls mit einem Punkt zufriedengeben. Peter Esser (fünf) unterlief nach der Eröffnung ein Fehler, den Weiß zu einem erfolgreichen Angriff nutzte, sodass Esser verlor. Heiden führte nach vier Partien mit 2,5:1,5 – die Telgter standen zu diesem Zeitpunkt unter Druck.

Alfred Kuhlenbäumer am sechsten Brett kam mit Weiß nach sizilianischer Eröffnung in festgelegter Stellung nicht über ein Remis hinaus. Detlev Pohl (sieben) glich in schlechter Stellung noch durch eine Mattdrohung aus und holte einen halben Punkt. Helmut Stöckmann (zwei) hatte mit Weiß eine bessere Stellung. Er gewann dank seines Raumvorteils eine Figur und die Partie.

Nun stand es 3,5:3,5 und die Partie von Willi Kuhlenbäumer am vierten Brett musste die Entscheidung bringen. Der Telgter verschaffte sich mit Weiß früh Vorteile in der Eröffnung mit Überleitung in einen Angriff. In Zeitnot wickelte Kuhlenbäumer die Stellung günstig ab und gewann nach fünf Stunden. Damit war der Gesamtsieg der Schachfreunde perfekt.