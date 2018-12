Mit einem lockeren Auftritt verabschiedete sich die zweite Handballmannschaft des TV Friesen in die Weihnachtspause. Mit dem völlig ungefährdeten 28:17 (12:4)-Sieg bei SW Havixbeck II sind die Telgter auf den zweiten Platz der Kreisliga geklettert – einen Punkt hinter der HSG Gremmendorf/Angelmodde. Das letzte Hinrundenmatch bestreitet die Friesen-Reserve am 13. Januar gegen Westfalia Kinderhaus II.

Die Partie in Havixbeck „war schnell eine klare Angelegenheit“, so Trainer Sebastian Seitz. Schon vor der Halbzeit stand seine Truppe als Sieger fest. „Wir haben sogar noch die eine oder andere Torchance zu viel liegen lassen“, sagte der Coach. Grund zum Klagen sah er aber nicht. „Die Jungs waren bis in die Haarspitzen motiviert“, lobte Seitz. „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen.“

TV Friesen II: Aundrup – Horstmann (5), Hotte (4/2), Große-Schute (3), Kuschmann (3), Enzner (2), Jashari (2), Dahlhaus (2), Bücker (2), L. Deitmer (1), Hoffmann (1), Bosse (1), M. Deitmer (1), Sommer (1/1).