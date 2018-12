Der Titelverteidiger macht wie immer den ersten Anstoß: Preußen Münsters Reserve löste vor einem Jahr Dauersieger TuS Hiltrup ab und macht heute den Anfang. Der Anpfiff zur 26. Auflage des Ausber-Cups ertönt um 18.30 Uhr beim Spiel gegen den VfL Wolbeck.

Klar, dass die Adlerträger erneut zu den ganz heißen Favoriten gehören. Der VfL Wolbeck und die SG Telgte dürften Rang zwei der Gruppe A unter sich ausmachen. „Wenn man an einem Turnier teilnimmt, will man dort auch gut abschneiden, aber unsere Situation draußen überlagert in diesem Jahr alles“, sagt SG-Coach Mario Zohlen. „Westfalenligist Preußen II ist hochfavorisiert, Alverskirchen als Ausrichter sicher hochmotiviert und gegen Wolbeck kommt es zum Duell zweier Bezirksligisten. Alles ist möglich.“ Im Vorjahr erreichte sein Aufgebot die Endrunde. Auch diesmal werden wiederum Can Cevik und Björn Busch aus der zweiten Mannschaft zu den arrivierten Kräften aus der Erstvertretung hinzustoßen.

„Bei der Konkurrenz wird nicht viel zu machen sein. Dennoch wollen wir uns vernünftig verkaufen. Schließlich spielt man ja nur ganz selten vor solch einer Kulisse“, erklärt Ajdin Ajdini, Trainer von Außenseiter RW Alverskirchen.

In der zweiten Gruppe des heutigen Abends bekommt es die Warendorfer SU mit Münster 08, Borussia Münster und GW Albersloh zu tun. Vor einem Jahr enttäuschte die Sportunion, die eine Mischung aus Erster und Zweiter geschickt und nur einen Punkt geholt hatte. „Diesmal möchten wir besser abschneiden. Die jungen Burschen freuen sich auf das Turnier“, verriet WSU-Trainer Lukas Krumpietz, der das Coachen in der Halle seinem Co Domenic Canta überlässt.

Am Donnerstag treffen mal wieder der TuS Freckenhorst (ohne Pierre Jöcker) und der VfL Sassenberg aufeinander. Sie bekommen es mit dem Westfalenligisten TuS Hiltrup sowie dem SC DJK Everswinkel (ohne Marian Brügger) zu tun.

In der scheinbar ausgeglichenen Gruppe D präsentieren sich mit den A-Ligisten RW Vellern und Mauritz zwei neue Gesichter. Sie bekommen es mit den Nachbarn aus Sendenhorst und Drensteinfurt zu tun.

Bei der 26. Austragung des Ausber-Cups löst der sprungreduzierte Futsal den Fußball ab. Und noch eine Neuerung: Die Begegnungen gehen nicht mehr über zweimal acht, sondern einmal 13 Minuten.