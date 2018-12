„Alle Teilnehmer haben bestanden“, verkündeten die Wertungsrichter Ulrich Hengemühl und Burkhard Elkmann und sorgten damit für Erleichterung bei den Fahrsportlern im RFV Gustav Rau Westbevern. Seit September hatten sie sich in Theorie und Praxis unter Anleitung von Silke Schulze Hobbeling (Longieren) sowie Hermann-Josef und André Schulze Hobbeling (Fahren) auf die Prüfung vorbereitet, deren Ergebnisse sie nun auf dem Reiterhof Schulze Hobbeling erfuhren. Für ihren erfolgreichen Abschluss wurden die Pferdesportler mit einer Urkunde bedacht.

Mit einem Einer- oder Zweiergespann im Straßenverkehr zu fahren – das wurde den zwölf Teilnehmern, die das kleine Fahrabzeichen, den Kutschen-Führerschein und den Basis-Pass anstrebten, vermittelt. Hinzu gesellte sich der theoretische Teil mit Fragen rund um Pferd und Kutsche, wie sie in der „Achenbachschen Fahrsportlehre“ zu lesen sind.

Vier Teilnehmer wurde das Longierabzeichen verliehen – einmal in der Klasse fünf, drei Mal in der Klasse vier, wobei die Noten hier besonders gut ausfielen.

Jugendliche unter 18 Jahren, die das Fahrzeichen nun in den Händen haben, können nur in Begleitung eines ausgebildeten über 18-Jährigen das Gespann fahren.

„Alle Teilnehmer waren sehr gut auf die Prüfung vorbereitet. Wir hatten von Anfang an ein gutes Gefühl, dass es in Theorie und Praxis passen würde“, hoben Hengemühl und Elkmann bei der Urkundenverleihung hervor. „Das ist nicht alltäglich“, so die Wertungsrichter. „Ihr habt nun das Fahrabzeichen, solltet euch aber dennoch langsam an das Fahren mit dem Gespann herantasten, um Sicherheit zu erlangen.“

Zwei Mal im Jahr findet ein Ausbildungslehrgang für Einsteiger in den Fahrsport beim RFV Gustav Rau statt, der vom Reiterhof Schulze Hobbeling durchgeführt wird. Auch dieses Mal kamen die Teilnehmer aus mehreren Vereinen.