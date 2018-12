Platz fünf mit sechs Zählern Rückstand auf Spitzenreiter TuS Brockhagen ist nicht das, was sich die Landesliga-Handballer des TV Friesen vom ersten Saisonteil erhofft hatten. „Auf die Tabellensituation gesehen könnten wir besser dastehen“, räumt Christian Meermeier ein. „Aber man muss auch die Entwicklung der Mannschaft sehen. Alle neuen Spieler sind nun besser angekommen. Das braucht alles seine Zeit. Wenn wir uns so weiterentwickeln, werden wir noch erfolgreich sein. Das Momentum müssen wir nun nutzen.“

Aber der Telgter Coach verhehlt auch nicht, dass ihn einige Niederlagen geärgert haben. „In Kinderhaus, Hesselteich und Havixbeck sind ein paar dumme Faktoren zusammengekommen.“ Damit meint er Fehler im Zusammenspiel, aber auch fragwürdige Pfiffe der Unparteiischen. „Mental waren wir da noch nicht so stark. Dann bekommt das Ganze eine Eigendynamik, die du als Trainer nicht haben willst.“

Abzuwarten bleibt, ob der schon beträchtliche Abstand zum Primus noch einmal aufzuholen ist. Mit zehn Siegen aus zwölf Begegnungen zeigten sich die Ostwestfalen bislang sehr stabil. „Brockhagen kann sich zwei Fehltritte leisten, ohne dass es Konsequenzen hat. Ich schätze mal, dass die nicht mehr viele Punkte abgeben werden“, sagt Meermeier. „In der Aufstellung vom Samstag wird der TuS für alle Mannschaften in der Liga schwer zu spielen sein. Wir waren am Wochenende auf Augenhöhe. Hörste schätze ich ebenfalls als extrem stark ein.“ Es komme drauf an, den Kopf lange oben zu behalten und in jedes Duell der Rückrunde mit der nötigen Motivation zu gehen. „In der Breite sind wir gut aufgestellt. Bei uns können fünf bis sechs Spieler an die zehn Tore in einem Spiel werfen.“

Heute findet das abschließende Training des Jahres statt. Anfang Januar geht‘s – zunächst in personell geringerer Besetzung – weiter, da einige Akteure noch im Urlaub sind. Am 5. Januar steht das traditionelle Helmut-Wimmer-Gedächtnisturnier an. Ab 14 Uhr werden sich vereinsintern Mixed-Mannschaften mit­ein­ander messen.

Am 13. Januar (Samstag) um 18 Uhr wird der zweite Saisonteil mit dem Heimderby gegen den Tabellenzweiten TSV Ladbergen eröffnet. „Ich freu‘ mich auf das Spiel. Das ist ein schöner Beginn für das Handball-Jahr 2019“, sagt Meermeier. „Vielleicht ist die Halle da voll.“ Mit dabei ist dann voraussichtlich wieder Nils Flothkötter, der seinen Studienaufenthalt in Irland beendet hat.