Das ist ein klares Bekenntnis, dass die Verantwortlichen ihrem Trainer den Klassenerhalt zutrauen: Die SG Telgte überwintert in der Fußball-Bezirksliga auf einem Abstiegsplatz, hat aber jetzt schon den Vertrag mit Mario Zohlen für die kommende Saison verlängert. Einen Wechsel gibt es auf der Co-Trainer-Position: Für Christian Schmelter assistiert ab dem Sommer Marius Schulz.

„Die Signale aus der Mannschaft über den Trainer waren klar positiv“, erklärt der Sportliche Leiter Jan Lauhoff. „Wir sind felsenfest überzeugt, dass wir die Liga halten. Das ist unser einziges Ziel in der Rückrunde, an dem mit Beginn der Wintervorbereitung am 8. Januar alle arbeiten.“ Bleibt Zohlen auch, wenn die SG absteigen sollte? „Damit befassen wir uns gar nicht“, sagt Lauhoff.

Genau so hört sich das auch bei Zohlen an. „Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ich gehe fest davon aus, dass wir es schaffen. Die Stimmung ist ,jetzt erst recht’“, sagt der Coach. „Ich musste ein bisschen überlegen. Ich bin jetzt drei Jahre in Telgte, jetzt kommt das vierte. Dann kann es auch mal sein, dass es Abnutzungserscheinungen gibt.“ Die Spieler, mit denen der 46-Jährige gesprochen hat, hätten diese Befürchtung nicht geteilt. „Dann habe ich zugesagt. Ich bin sehr, sehr gerne bei der SG Telgte“, versichert Zohlen.

Christian Schmelter Foto: Aumüller

Sein bisheriger Nebenmann Schmelter hört nach dieser Spielzeit auf. „Christian war zur Stelle, als wir eine Vakanz hatten. Es war aber von vornherein klar, dass er nicht immer dabei sein kann. Und zukünftig ist er beruflich noch stärker eingespannt“, begründet Zohlen den Abschied.

Der neue Co-Trainer Marius Schulz war in der Rückrunde der vergangenen Aufstiegs-Saison als Ergänzungsspieler eingesprungen. „Wir hatten ihn als Typen geholt, und er hat uns auch weitergeholfen“, so Lauhoff. In der Kombination Lauhoff als Sportlicher Leiter, Zohlen als Coach und Schulz als Co war das Trio bereits bei Wacker Mecklenbeck in der Bezirksliga tätig. „Marius hat jetzt wieder mehr Zeit für Fußball“, sagt Zohlen über den 35-Jährigen. „Wir kennen uns ewig, und er kennt die Spieler auch schon.“