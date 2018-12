Rot wegen Meckerns kostet einen Fuffziger

In der ersten Fußballmannschaft des SV Ems Westbevern gibt es zwei Mal Schlunz, zwei Mal Dierkes, zwei Mal Nosthoff. Da kann man sich als neuer Trainer aus Hiltrup schon mal mit den Vornamen vertun. Besonders mit den Engberdings, mit Nils und Fabian, hatte Andrea Balderi anfangs so seine Probleme. „Ich weiß nicht warum, aber die habe ich oft verwechselt“, gesteht der Coach.

Das ist für Balderi doppelt unangenehm. Jeder falsche Name in einer Besprechung oder auf dem Platzt kostet ihn einen Euro. So sieht es der Strafenkatalog vor, den der Übungsleiter vor der Saison mit seinen Kickern erarbeitet hat.

„So hat sich jeder etwas mehr im Griff." Christian Meermeier

Gibt es solches Bußgeld auch in anderen Mannschaften und anderen Sportarten? Die WN haben sich noch bei Handballern, Basketballern und Volleyballerinnen umgehört.

Ein Register für kleinere und größere Verfehlungen haben auch die Handballer des TV Friesen Telgte festgelegt – und das gilt ebenfalls für den Trainer des Landesligisten. Der findet das gut: „So hat sich jeder etwas mehr im Griff und weiß, woran er sich zu halten hat“, meint Christian Meermeier. „Die Einnahmen kommen am Ende der Mannschaftsfahrt zugute.“

„Es wird eigentlich permanent alles ausdiskutiert." Christian Meermeier

Wer unentschuldigt zu spät zum Training kommt, zahlt fünf Euro pro angefangene fünf Minuten. Bei einem Spiel ist es doppelt so teuer. Wer nicht ordentlich ausgerüstet zu den Übungseinheiten erscheint oder Sachen in der Halle liegen lässt, muss 50 Cent pro Teil hinblättern. Schmerzhafter wird es bei Disziplinlosigkeiten auf dem Feld. Wer meckert und dafür belangt wird, zum Beispiel mit einer Zwei-Minuten-Strafe, bekommt 50 Euro aufgebrummt. „Aber nur beim ersten Mal, für Wiederholungstäter ist es teurer“, so Meermeier. Bei einer Gelben Karte fürs Meckern ist man mit zehn Euro dabei – außer der Trainer. „Ich muss mich auch mal aufregen dürfen, wenn etwas falsch läuft“, begründet Meermeier die Sonderregel.

Wer von den Friesen-Handballern nicht mit einer Strafe einverstanden ist, darf sich beschweren. Dann werde darüber beraten, so Meermeier. Er schmunzelt: „Es wird eigentlich permanent alles ausdiskutiert.“

Zusätzlich eine Kiste Bier

Diese Erfahrung hat auch Balderi gemacht. „ Es gibt immer Diskussionsstoff. Und jeder freut sich, wenn er den anderen erwischt“, lächelt der Westbeverner Fußballcoach. Der Erlös ist für die Mannschaftsfahrt und für interne Feiern beim A-Kreisligisten bestimmt.

Wer beim SV Ems zu spät zum Training kommt, zahlt 50 Cent pro Minute. Ab zehn Minuten ist zusätzlich eine Kiste Bier für die Teamkollegen fällig. Wer zum Beispiel Duschgel oder Schienbeinschoner liegen lässt, muss das Portemonnaie öffnen. Balderi muss latzen, wenn er einen falschen Vornamen nennt. Und den Spielern geht es an die Patte, wenn sie ihrem Übungsleiter bei einer Besprechung ins Wort fallen.

Dreschen die Emser den Ball im Training über den Fangzaun, kostet das einen Euro. Bei einer Roten Karte im Spiel wegen einer Tätlichkeit oder wegen Meckerns lautet das Strafmaß 50 Euro. Bei einer Gelb-Roten für diese Vergehen sind es 20 Euro. „Ich finde einen Strafenkatalog gut. Jeder weiß, woran er ist“, betont Balderi.

Nur eine Strafe bei den Basketballern

Die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck kommen ohne große Sündenliste über die Runden. „Bei Verspätungen hatten wir das mal“, sagt Trainer Marc Schwanemeier. „Die Jungs wissen aber, dass sie Bescheid geben und sich bei mir abmelden müssen. Das machen sie auch.“ Eine Ausnahme gibt es jedoch bei der Spielgemeinschaft. Bei einem technischen Foul (grob gesagt: eine Disziplinlosigkeit ohne Körperkontakt) wegen Meckerns fließen 20 Euro in die Teamkasse des Oberligisten. Bei absichtlichen und unsportlichen Fouls variieren die Strafen. „In der letzten Saison ist das mal vorgekommen, in dieser noch nicht“, berichtet Schwanemeier. Die Basketballer scheinen besonders gesittete Jungs zu sein.

„Wir sind alle so vertraut, dass wir keine Strafen brauchen." Dominik Münch

Das gilt offenbar auch für die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern. Einen Strafenkatalog haben auch sie nicht. „Natürlich gibt es mal Dinge, die wir bereden müssen. Aber dann reicht ein Gespräch“, erklärt Trainer Dominik Münch. „Eine Strafe zu verhängen, ist nicht nötig. Wir haben niemanden in der Mannschaft, der so dickfällig ist, dass er zum Beispiel sagt: Ich komme zu spät, so lange mir nicht ins Portemonnaie gegriffen wird.“

Außerdem sei Volleyball, die Sportart ohne Körperkontakt, grundsätzlich sehr fair. Und das Besondere beim Drittligisten aus Ostbevern: „Wir kennen uns alle seit Jahren und sind so vertraut, dass wir keine Strafen brauchen, um etwas zu unterstreichen“, so Münch.

Andrea Balderi kennt die Fußballer in Vadrup noch nicht so lange. Deshalb vertauscht er auch schon mal die Vornamen. Er gesteht: „Dafür muss ich heute immer noch regelmäßig zahlen.“