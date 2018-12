Klaus Weidemann ist der Leuchtturm beim TV Friesen Telgte

Klaus Weidemann ist seit über 30 Jahren eine feste Größe in der Lauf- und Walking-Szene des TV Friesen Telgte. Er hat nach zahlreichen Volksläufen in den 80er-Jahren den Sprung zum Walking vollzogen und seit 1993 an 37 Marathons als Walker teilgenommen. Doch immer dann, wenn er vom Walking spricht, schiebt er das „Wir sind wir“ hinterher. Der Telgter sieht sich als Teil eines großen Teams. „Nur gemeinsam sind wir so stark, wir unterstützen uns gegenseitig.“

Zum Sport ist Klaus Weidemann per Zufall gekommen. Mitte der 80er-Jahre sprach der damalige Lauftreffleiter Karl Materna seine Frau Helga an und warb für seinen ersten Anfängerkursus im Klatenberg. „Laufen ohne zu schnaufen“ hieß das damals. Helga Weidemann benötigte einen langen Anlauf, um ihren Mann zum Mitmachen zu begeistern. Doch als der Startschuss fiel, waren die Weidemanns wie viele andere Telgter auch auf den Beinen: im Klatenberg, ihrem ersten Trainingsgelände.

1991 übernahm Klaus Weidemann die Leitung des Lauftreffs. Viele Klatenberg-Volksläufe zwischen 1985 und 1994 hat er verantwortlich mitorganisiert. 1993 bildete sich eine Walking-Gruppe innerhalb des Lauftreffs. Weidemann wurde zum Walker. 1999 folgte die Gründung der Walking-Abteilung. Erster Abteilungsleiter war Klaus Missling, heute steht Gertrud Hertleif an der Spitze.

Weidemann engagierte sich von Anfang an als Fahrtenwart, später auch als Abteilungsleiter. Seit 25 Jahren ist er nicht nur wegen seiner Größe der Leuchtturm der Friesen-Walker. „Wir sehen Walking als Gesundheitssport. Wenn wir an Volksläufen teilnehmen, geht es aber auch bei uns um Bestzeiten“, so Weidemann. Ziel sei es jedoch, „dass wir allen Telgtern einen Einstieg in den Ausdauersport ermöglichen und gemeinsam etwas für die körperliche Fitness tun, um unser Wohlbefinden zu steigern.“

Zwischen den vielen Auslands-Teilnahmen an Sportveranstaltungen, etwa in New York, Südafrika, Moskau, Prag, Dublin und China, gab es zahlreiche Marathons und Volksläufe in Deutschland. Auch Wettbewerbe wie das 72-Kilometer-Walking in zwölf Stunden in Marienfeld oder andere anspruchsvolle Wettbewerbe stärken das Gemeinschaftsgefühl. Das wöchentliche Training vervollständigt das Programm der Friesen-Walker, die inzwischen schon als einheitlich gekleidete Mannschaft auftreten. Beim Nikolauf in Everswinkel präsentierten sie sich als größte Vereinsgruppe.

Klaus Weidemann sieht sich als Mädchen für alles. Dass er so lange so aktiv dabei ist, verdanke er „seinen Walking-Freunden“. Auch im neuen Jahr haben die Friesen wieder viele Ziele im Klatenberg, in Marienfeld, Berlin und in Hamburg im Visier.