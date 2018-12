Die Volleyballerinnen des TV Friesen spielen das dritte Jahr in der Kreisliga Warendorf und fühlen sich dort nach Startschwierigkeiten pudelwohl. Nachdem die Telgterinnen auch das spannende Nachholspiel bei der SG Sendenhorst mit 3:1 (24:26, 28:26, 25:15, 25:16) gewonnen haben, stehen sie zum Jahresende auf dem ersten Platz der Kreisliga. Als einziges Team konnten sie in jedem Spiel punkten.

Der Wechsel vor drei Jahren in den Seniorenbereich war ein Schritt, der allen sehr schwergefallen ist. Zwei Spielzeiten lang erlebte die Mannschaft im unteren Tabellendrittel immer wieder Höhen und Tiefen. Die vergangene Saison endete auf dem siebten Platz.

„Im Juni haben wir noch überlegt, ob wir eine Mannschaft melden können, da der Kader immer kleiner wurde“, sagt Trainer Jörg de Boer. „Heute sind wir froh, dass wir unseren Weg weiterverfolgt haben und die Mannschaft am Spielbetrieb teilnimmt. Die Abgänge nach der letzten Saison konnten wir durch neue Spielerinnen so kompensieren, dass die Mannschaft sich klar verbessert hat.“ Der Coach betont: „Wir möchten die Mannschaft weiterentwickeln und freuen uns immer über neue Spielerinnen.“ Training ist mittwochs um 18.30 Uhr in der Don-Bosco-Grundschule.

Die Volleyballabteilung hat sich als ein Bestandteil des TV Friesen etabliert. Einige Teams sind als Freizeitmannschaften schon seit über 15 Jahren aktiv. Das vereinsinterne Turnier „TV Friesen and friends“ im Frühjahr (April/Mai) ist eine feste Einrichtung, die auch genutzt werden kann, um den Sport in Telgte kennenzulernen.

Neben den Damen- und den Herren-Freizeitmannschaften gibt es ein Mixed-Breitensport-Team um Franjo Wortmann, das in diesem Jahr sehr erfolgreich an Turnieren in Münster (Platz drei) und mit zwei Vertretungen in Oldenburg (Ränge eins und drei) teilgenommen hat.

Die Friesen-Volleyballerinnen wollen 2019 so erfolgreich beginnen, wie sie 2018 beendet haben. Am ersten Spieltag im neuen Jahr kommt es zum Spitzenduell gegen den Tabellenzweiten aus Hoetmar.