Das Hallenfußballturnier der Damen in der Beverhalle vom 2. bis zum 5. Januar bringt erneut den BSV Ostbevern, die heimischen Fußball-Fanclubs und den Lions Club Ostbevern zusammen. Diese Kooperation existiert seit 2015 in Form einer Lotterie mit attraktiven Fußballpreisen und für einen guten Zweck.

Der erste Preis sind zwei Karten für das Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen Hannover 96, inklusive Reise zum Spiel und Übernachtung. Dieser wurde gestiftet vom Bayern-Fanclub „Die Preußen“. Der zweite Preis sind zwei Tickets für das Bundesliga- Heimspiel von Spitzenreiter Borussia Dortmund gegen Hannover 96, gestiftet vom Fanclub „Schwarz-Gelbe Biber“. Als dritter Preis werden zwei Eintrittskarten zu einer Begegnung des 1. FC Köln verlost, die vom Zweitligisten gestiftet wurden.

Die Lions spenden den kompletten Erlös des Losverkaufs der Lotterie wiederum den im Umkreis von Ostbevern nächstgelegenen Frauenhäusern. Frauenhäuser sind Anlaufstellen, wo Frauen in Notsituationen – zum Beispiel bei häuslicher Gewalt – Schutz und Obdach sowie Beratung und Hilfe bekommen. Hilfe und Solidarität für in Not geratene Frauen ist auch ein Anliegen der BSV-Fußballerinnen, weshalb sie den Losverkauf personell unterstützen wollen.

Das Einzellos wird wieder für drei Euro verkauft. Vier Lose auf einmal gibt es mit Rabatt für zehn Euro. Die Lions selbst verkaufen die Lose an allen Tagen des Bever-Cups 2019 von 18 bis 21 Uhr am Eingang der Beverhalle sowie auf den Tribünen. Die Lotterieziehung findet am Samstag, 5. Januar, gegen 18 Uhr im Foyer statt. Die Gewinner werden direkt dort ausgerufen, aber auch in der lokalen Presse im Rahmen der Berichterstattung über die Turniere sowie auf den Webseiten www.lions-ostbevern.de und www.bsvdamen.de veröffentlicht.