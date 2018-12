Kein Weihnachtsgeschenk gab es für die erste Mannschaft des BSV Ostbevern, die in der zweiten Pokalrunde in Meinerzhagen bei der dortigen Erstvertretung antreten musste. Obwohl sich der Gast aus der Bevergemeinde gut verkaufte, reichte es am Ende nicht zu einer Überraschung. Marc Schelhove mit 844 Holz und Michael Hornig mit 806 Holz hielten Ostbevern noch gut im Rennen. Allerdings konnten Martin Börschmann mit 747 Holz und Christoph Nowag mit 769 Holz nicht ganz mithalten, so dass man 158 Holz Differenz bei einem Gesamtergebnis von 3324:3166 Holz unterlag und damit aus dem diesjährigen Pokalwettbewerb ausschied. Die Ostbeverner wurden in Meinerzhagen freundlich empfangen, es entwickelte sich ein gutes Verhältnis zwischen den beiden Aufgeboten – mit dem Versprechen, im kommenden Sommer einen Rückkampf auf den Bahnen im Eastside auszutragen.