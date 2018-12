Nicht wie sonst abends, sondern am Samstagmorgen ging es für den BSV-Lauftreff auf zehn Kilometer durch die Loburg. Anschließend wärmten sie sich zum Jahresausklang bei einem Glühwein auf.

Wer seine sportlichen Vorsätze für das nächste Jahr direkt in die Tat umsetzen möchte, ist beim Lauftreff willkommen. Die Gruppe trifft sich immer montags um 19 Uhr und mittwochs um 18.30 Uhr an der Beverhalle. Gelaufen wird auf zwei Strecken, die längere Runde liegt bei zehn, die kürzere bei sechs Kilometern.

Wer ganz neu in das Laufen einsteigen möchte, kann sich schon mal den 3. Mai vormerken. Dann wird von der BSV-Laufabteilung wieder ein Einsteigerlaufkurs starten. Bei dem werden die Teilnehmer in mehreren Einheiten dazu gebracht, eine längere Strecke am Stück laufen zu können.