Für viele Mitglieder des Lauftreffs Klatenberg innerhalb des TV Friesen Telgte ist der Silvesterlauf schon zur Tradition geworden. Gerne nutzen die Läufer den letzten Tag des Jahres, um gemeinsam bei ruhigem Tempo das Jahr ausklingen zu lassen und sich über die Wettkampf-Pläne des kommenden Jahres zu unterhalten. Am Montag fand die 14. Auflage der abteilungsinternen Veranstaltung statt.

Die Organisatoren des Nachmittags, Jürgen Kam­sties und Bernd Sieme, freuten sich über die gute Resonanz: „Auf der Zehn-Kilometer-Runde hatten wir schon lange nicht mehr so viele Teilnehmer“, so Kamsties.

Abteilungsleiter Mirco Borgmann warb für die Veranstaltungen des nächsten Jahres. Schließlich ist der Kalender der Läufer auch in 2019 prall gefüllt. So werden die Laufkurse für Anfänger und Fortgeschrittene vor­aussichtlich am 2. April – direkt nach der Umstellung auf die Sommerzeit – in den Klatenbergen starten. Außerdem im Angebot: Halbmarathon, Intervalltraining und Vorbereitung auf den Telgter Citylauf am 14. September.

Auch Geselliges wie die Winterwanderung am 3. Februar kommt im Vereinsleben nicht zu kurz. Hinzu gesellen sich viele Lauftermine, für die sich die Mitglieder des Lauftreffs Telgte bereits angemeldet haben, unter anderem für den Ibbenbürener Klippenlauf.

Nach zwei Fünf-Kilometer-Runden durch die Telgter Emsauen klang der Nachmittag im Bootshaus des Angelsportvereins aus.

Der nächste Lauftreff startet bereits am morgigen Donnerstag, 3. Januar. Interessierte, die sich gute Vorsätze für das neue Jahr vorgenommen haben, können sich dienstags und donnerstags ab 18.45 Uhr spontan anschließen. „Es werden Runden in unterschiedlichem Tempo und in unterschiedlicher Länge gelaufen. Wir lassen niemanden auf der Strecke zurück“, so Borgmann. Infos zum Angebot gibt es im Web unter www.lauftreff-telgte.de