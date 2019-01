Insgesamt 18 Spieler der fünf Seniorenmannschaften waren der Einladung der SG Telgte zum Neujahrsturnier in die alte Zweifachhalle am Schulzentrum gefolgt. Ausgetragen wurde der Wettbewerb in Zweiermannschaften im Kings-Cup-System. Die Lostöpfe wurden nach Spielstärke aufgeteilt, um durchweg ausgeglichene Paarungen zu garantieren. In der Vorrunde wurden die neun Paarungen auf drei Gruppen aufgeteilt.

Spannend ging es im ersten Halbfinale zu. Nach den beiden Einzeln war die Paarung ausgeglichen. Im Doppel setzten sich Heiner Garwing und Martin Hardelt mit 3:1 gegen Marc Terwort und Timon Wortmann durch. Björn Busch und Alexander Stöckl waren derweil gegen Philipp Rust und Silas Wortmann mit 0:2 unterlegen.

Im Finale kam es nicht zu einem entscheidenden Doppelduell. Sowohl Philipp Rust als auch Silas Wortmann behaupteten sich im Einzel jeweils mit 3:0 gegen Heiner Garwing und Martin Hardelt. Damit lösten sie Peter Hellmann und Daniel Stöckl als Titelverteidiger ab.

Nach über fünf Stunden tollem Tischtennissport klang der Abend mit einem gemütlichen Beisammensein der Abteilung aus.