Schon ewig kein 0:0 mehr bei der Hallenkreismeisterschaft in Warendorf

Am Samstag starten die SG Telgte (ab 13.30 Uhr) und der BSV Ostbevern (ab 14.14 Uhr) in die Hallenkreismeisterschaft in Warendorf. Ems Westbevern spielt am Donnerstag ab 18 Uhr in der Sportschule der Bundeswehr gegen die Kreisliga-A-Konkurrenten Warendorfer SU und SC DJK Everswinkel sowie die B-Ligisten FC Greffen und SC Füchtorf. „Der Spaß steht im Vordergrund. Wenn möglich, möchten wir die Gruppenphase überstehen. Ich habe mir für den Finaltag am Sonntag nichts vorgenommen“, sagt Ems-Trainer Andrea Balderi vor seiner Premiere bei der HKM in Warendorf. Er hat einen Kader mit elf Spielern benannt, darunter zwei Torhüter.