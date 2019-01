Beflügelt von den hohen Starterfeldern im vergangenen Jahr eröffnet der RFV Vornholz auch 2019 das Turniergeschehen im Kreis. Er lädt am Sonntag zum zweiten Late Entry auf seiner Anlage in Ostenfelde ein. Auf dem Zeitplan stehen sechs Springprüfungen, die bis in den mittelschweren Bereich gehen.

Eröffnet wird das Turnier um 9 Uhr mit einem Stilspringen der Klasse E, dem zwei Prüfungen der Klasse A folgen. Ihnen schließen sich ein Punktespringen und die Prüfung der Klasse L an. Höhepunkt des eintägigen Turniers und krönender Abschluss ist ein Springen der Klasse M* ab 19.30 Uhr. Der Zeitablauf kann sich durchaus noch verzögern, denn die Zahl der Nennungen ist ausgesprochen hoch. Und vermutlich werden noch weitere Paare hinzukommen.

Ihre Startzusage haben bisher 364 Reiter gegeben, davon 44 für das Springen der Klasse M*, das Martin Fink (RFV Milte-Sassenberg) 2018 auf Baloubea dominierte.