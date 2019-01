Mit dem Wettbewerb für U 7-Jugendmannschaften startet der SV Ems Westbevern am morgigen Samstag in den traditionellen Volksbank-Cup. Die 39. Auflage umfasst sechs Turniere, zu denen insgesamt 48 Mannschaften und rund 500 Nachwuchsspieler von der U 7 bis zur C-Jugend in die Sporthalle in Westbevern-Dorf kommen. Bei der Zwei-Tages-Veranstaltung dürften die Tribünen wieder voll besetzt sein, schließlich wollen auch die Eltern und Großeltern ihren Schützlingen zuschauen.

Acht Mannschaften treten zum Auftakt in der U 7-Konkurrenz am Samstag ab 9 Uhr an. Zum Teilnehmerfeld gehören Ems Westbevern und der BSV Ostbevern in der Gruppe A sowie die SG Telgte in der Gruppe B. Den Vorrunden-Partien schließen sich die Platzierungsspiele an. Für den Wettstreit der U 10-Jugend haben ebenfalls acht Mannschaften zugesagt. Ab 13 Uhr spielen unter anderem der SV Ems, Ostbevern II und Ostbevern I sowie Telgte um die Pokalehre.

Zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften bilden das Feld beim Turnier für D- Jugendteams, das am Samstag um 17 Uhr beginnt. Mit dabei sind Westbevern und Telgte II (Gruppe A) sowie Ostbevern (Gruppe B).

Den Turnier-Sonntag eröffnen die U 11-Nachwuchsmannschaften um 9 Uhr – mit Ems Westbevern sowie in der anderen Gruppe mit dem BSV und der SG.

Beim Turnier der U 8 ab 13 Uhr gehen unter anderem die SG Telgte, Westbevern, und zwei Teams aus Ostbevern an den Start. Um 17 Uhr geht es für die C-Junioren los. BSV Roxel, Teutonia Coerde, Ostbevern und Westbevern (Gruppe A) sowie TSV Handorf, Telgte, TuS Hiltrup und SC Gremmendorf (Gruppe B) gehen aufs Parkett.

Die Spielzeit beträgt bei allen Turnieren jeweils zehn Minuten. Gekickt wird mit einem Futsalball.