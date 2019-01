Nach einem überzeugenden Auftritt mussten sich die Fußballer des SV Ems Westbevern am Donnerstagabend nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses bereits nach der Vorrunde von der 31. Hallenkreismeisterschaft in Warendorf verabschieden (WN berichteten). Die SG Telgte und der BSV Ostbevern hoffen am heutigen Samstag auf etwas mehr Glück in der Sportschule der Bundeswehr.

Vorjahressieger Telgte spielt ab 13.30 Uhr gegen die SG Sendenhorst, den SC Hoetmar (beide Kreisliga A) und die DJK RW Alverskirchen (Kreisliga B). „Wir sehen uns nicht als Top-Favoriten, aber wir haben Bock drauf und fahren da hin, um den Titel zu verteidigen“, betont Mario Zohlen, der Trainer des Bezirksligisten. „Der Turniersieg hat uns im letzten Jahr für die Rückrunde viel gegeben. Wenn man so etwas gewinnt, ist das einfach geil.“ Die SG reist mit neun Feldspielern und einem Torhüter an.

Die Ostbeverner sind in ihrer Gruppe Außenseiter. Ab 14.14 Uhr trifft der B-Ligist auf den SV Drensteinfurt (Bezirksliga), den VfL Sassenberg und BW Beelen (beide Kreisliga A). „Wir haben eine junge Truppe mit acht oder neun Spielern. Viele wollten gar nicht in die Halle“, sagt BSV-Coach Matthias Greifenberg. „Wir haben eine schwere Gruppe erwischt. Die Jungs sollen Spaß haben.“ Er sehe das Turnier eher als „meet and greet“. Die Endrunde beginnt am Sonntag um 12 Uhr in Warendorf.