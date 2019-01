Dänemark steht hoch im Kurs – Deutschland aber auch

Am morgigen Donnerstag beginnt die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark. Die deutsche Nationalmannschaft startet gegen Korea, ein vereintes Team aus Süd- und Nordkorea. In der Vorrunde trifft die Auswahl von Trainer Christian Prokop zudem auf Brasilien, Russland, Frankreich und Serbien. Die ersten drei Mannschaften dieser Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.

„Die skandinavischen Mannschaften sind traditionell stark, aber ich bin Optimist und tippe auf unsere Mannschaft“, sagt Raimund Tilbeck, Trainer des dritten Seniorenteams und der B-Jugend des TV Friesen Telgte. „Einen klaren Favoriten sehe ich nicht. Ich glaube, dass die Deutschen aus der vergangenen EM gelernt haben. Wir haben einen guten, ausgeglichen besetzten Kader mit einer starken Abwehr.“ Und natürlich gehöre auch Glück dazu, so Tilbeck. „Wenn die Mannschaft gut startet, traue ich ihr einiges zu.“

Wenn sich Christian Meermeier festlegen soll, nennt er Dänemark als kommenden Weltmeister. „Aber das ist eine ganz schwierige Frage“, klagt der Übungsleiter der Telgter Landesliga-Truppe. Das Prokop-Team gehört für ihn nicht zum engen Favoritenkreis. „Ich glaube, Deutschland spielt eine anständige Vorrunde und kommt weiter. Mehr als die Hauptrunde sitzt aber nicht drin.“ Nach den Eindrücken der jüngeren Vergangenheit sagt er: „Bei den anderen Mannschaften läuft der Ball etwas flüssiger.“

Meermeier fährt nach Köln und sieht in dem einen von vier deutschen Spielorten bei dieser WM drei Zwischenrunde-Partien an einem Tag. Wenn sie sich qualifiziert, dann sieht er auch die deutsche Auswahl. Mit dabei ist Henning Voß. Der letztjährige Frauen-Coach des TV Friesen hat Dänemark und Frankreich ganz oben auf dem Zettel. „Das wäre ein interessantes Finale“, so Voß. „Deutschland hat eine gute Truppe, vom Trainer bin ich nicht so überzeugt. Aber er kann mich ja noch überraschen.“ Die Mannschaft werde die Hauptrunde erreichen. „Wenn sie es ins Halbfinale schafft, wäre das schon ein Riesen-Erfolg. Ich traue ihr das nicht zu, aber 2007 hat ihr das auch keiner zugetraut“, erinnert Voß an den letzten WM-Triumph vor zwölf Jahren im eigenen Land.

„Meine Top-Favoriten sind die Dänen, die eigentlich auch mal dran sind, und Spanien. Dänemark natürlich nur, wenn Mikkel Hansen nicht Vater wird und vorzeitig abreist“, erklärt Florian Diederich, einer der beiden Übungsleiter der HSG Bever-Ems. „Deutschland ist auch einiges zuzutrauen, ebenso Frankreich – auch ohne Karabatic – und Kroatien.“ Der neue Modus komme den Deutschen „nicht unbedingt entgegen“, so Diederich. „Bei einer Heim-WM sind frühe K.o.-Spiele einfacher. Den Modus finde ich generell aber besser und attraktiver. Wir werden massig tolle Spiel zu sehen bekommen.“ Und er legt sich fest: „Erreichen die Deutschen das Halbfinale, werden sie auch Weltmeister.“

Zwiegespalten ist Marvin Sand. „Ich hoffe auf Deutschland, mein Favorit ist aber Frankreich“, sagt der Telgter Landesliga-Handballer. „Wegen der verkorksten letzten EM lastet enormer Druck auf der Mannschaft. Dafür spielt sie aber im eigenen Land, und da hat es Deutschland ja schon mal geschafft.“

Für Reinhard Hölscher ist ein guter Start der deutschen Auswahl mitentscheidend. „Wenn Deutschland die Vorrunde richtig gut übersteht, dann ist alles möglich. Dann wird die Mannschaft auch vom Publikum getragen“, meint der Ex-Coach der HSG Bever-Ems. Einen großen Favoriten sieht er nicht. „Für mich ist die WM völlig offen.“