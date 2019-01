Als erstes von den heimischen Männerteams haben die Telgter Bezirksliga-Fußballer am Dienstag mit der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil begonnen. Vier Einheiten pro Woche stehen bis zum ersten Punktspiel am 10. Februar in Riesenbeck an.

Dabei müssen die Emsstädter auf unbestimmte Zeit auf Mannschaftskapitän Julian Keller (Knorpelschaden) und Henrik Blawatt (Schambeinentzündung) verzichten. Kevin Wolf kommt am 18. Januar vom Urlaub in Australien zurück.

Beim SV Ems Westbevern erfolgt der Trainingsauftakt am 17. Januar (Donnerstag) um 19 Uhr. Dann sind nach längerer Verletzungspause auch Cedric Dierkes (Knöchelprobleme) und Michael Licher (Kniescheibe) wieder mit dabei. Fünf Duelle in Freundschaft stehen an, ehe am 17. Februar die Serie der Punktspiele im Heimspiel gegen den VfL Sassenberg beginnt. „Wir wollen unter die ersten Fünf“, sagt Übungsleiter Andrea Balderi. „Da sind wir nicht weit weg.“

Beim BSV Ostbevern geht‘s schon am 15. Januar (Dienstag) um 19.30 Uhr los. Am 10. Februar (Sonntag) wird das Nachholspiel bei der SG Sendenhorst II eingeschoben. Am 17. Februar wird beim dreistündigen Trainingsprogramm Ninfly in Münster viel Wert auf Teambuilding gelegt. „Perspektive Weiterentwicklung steht bei uns im Mittelpunkt“, sagt Trainer Matthias Greifenberg.