SG Telgte und Ems Westbevern eröffnen die Hallenmeisterschaft

Die Fußballerinnen der SG Telgte und des SV Ems Westbevern gehören den beiden Gruppen an, die am heutigen Freitagabend ab 18 Uhr die Hallenkreismeisterschaft eröffnen. Die Warendorfer SU richtet die Titelkämpfe mit insgesamt 33 Mannschaften in der Sportschule der Bundeswehr aus.

In der Gruppe A spielen nur noch vier Teams, weil Saxonia Münster abgesagt hat. Zwei ziehen in die Endrunde am Sonntag ein. A-Kreisligist Ems Westbevern trifft auf den 1. FC Gievenbeck (Bezirksliga) sowie auf die beiden B-Kreisligisten UFC Münster und SG Milte/Sassenberg. Unmöglich ist das Weiterkommen für die Ems-Damen nicht. „Unsere Spielerinnen sollen Spaß beim Hallenfußball haben“, erklärt Jürgen Roreger, der die Westbevernerinnen zusammen mit Carsten Henrichmann trainiert. „Wenn sich in den Begegnungen etwas Positives ergibt, nehmen wir das gerne mit.“ Der Großteil des Kaders steht Ems zur Verfügung.

In der Gruppe B spielt Landesligist SG Telgte gegen den TuS Altenberge, Tabellenführer in der Bezirksliga, gegen GW Amelsbüren (Bezirksliga), gegen den TSV Ostenfelde (Kreisliga A) und gegen GW Gelmer (Kreisliga B). Auch hier kommen zwei Teams weiter. Vor einem Jahr landeten die Telgterinnen in Warendorf auf dem dritten Platz. Dritter wurden sie auch am vergangenen Wochenende beim Hallenturnier des BSV Ostbevern um den Bever-Cup.

„Unser Ziel sollte es sein, dass wir uns für die Endrunde qualifizieren. Wir haben aber eine schwere Gruppe erwischt“, sagt SG-Coach Sebastian Wende. „Für uns ist alles möglich – vom Erstrunden-Aus bis zu einem guten Abschneiden in der Finalrunde. Da sind auch Glück und die Tagesform wichtig.“ Gegenüber dem Bever-Cup fehlt eventuell Alexandra Füchtenbusch. Sie ist im Lernstress. Dafür verstärken Ina Holtmann und Johanna Kretzer den Kader.

In Ostbevern drehte ab dem Viertelfinale Regionalligist Warendorfer SU richtig auf und gewann alle Spiele ohne Gegentreffer. Mit 2:0 besiegte die Elf von Trainer André Kuhlmann den Westfalenligisten Wacker Mecklenbeck im Finale.

Ist damit der Gastgeber der unangefochtene Favorit auf den Hallenmeistertitel 2019? „Ich könnte nichts anderes sagen, schließlich haben wir in Ostbevern – ohne Hallentraining zuvor – verdient gewonnen. Diese Woche haben wir zwei Mal in der Halle trainiert, und der Kader wird noch besser als in Ostbevern besetzt sein“, will sich Kuhlmann nicht verstecken und zudem seine WSU-Frauen unter Erfolgsdruck setzen. Zwar ist Titelverteidiger UFC Münster auch am Start, aber die Domstädterinnen werden mit ihrer Kreisliga B-Mannschaft antreten und nicht – wie 2018 – mit den erfolgreichen Futsalspielerinnen aus verschiedenen Teams.