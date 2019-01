Das erste Spiel nach der Weihnachtspause ist auf dem Papier eine klare Sache: Die Telgte-Wolbeck Baskets stehen mit neun Siegen nach neun Partien auf dem ersten Platz und der Gast aus Herten auf Rang sieben.

„Der Kader ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Der passt nicht zur Tabellenposition“, sagt SG-Trainer Marc Schwanemeier über die Reserve des Erstregionalligisten. „Herten hatte einen schlechten Start, hat sich dann aber gesteigert. Wenn die guten Einzelspieler heiß laufen, sind sie sehr gefährlich“, warnt der Coach der Baskets.

In der Spielpause hat sich – nicht beim Sport – Lukas Buckermann am Daumen verletzt. „Er wurde operiert und fällt acht bis zehn Wochen aus“, stöhnt Schwanemeier. Wenn überhaupt, dann kann Buckermann in dieser Saison nur noch wenige Matches mitmachen. Max Trindeitmar hat wegen Rückenbeschwerden nicht trainiert. Sein Trainer plant ihn im Heimspiel aber ein.