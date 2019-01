Nach der Weihnachtspause beenden die Handballer des TV Friesen mit einem Heimspiel gegen den TSV Ladbergen die Hinrunde. Die Telgter spielen wegen der WM nicht wie üblich am Samstag, sondern am Sonntag (18 Uhr) in der Dreifachhalle.

In diesem Match werden Weichen gestellt. Ladbergen steht in der Landesliga drei Punkte hinter Spitzenreiter TuS Brockhagen und Telgte drei Zähler hinter Ladbergen. Wollen sich die Friesen nach oben alle Chancen offen halten, dürfen sie nicht verlieren. „Nach oben gucken wir jetzt aber nicht. Wir wollen mit einer guten Leistung und einem positiven Ergebnis ins neue Jahr kommen“, erklärt Trainer Christian Meermeier.

Er muss auf den verletzten Jan Lehmkuhl verzichten, hat ansonsten aber die Qual der Wahl. Niklas Erpenbeck konnte wegen seines Studiums nicht trainieren und muss deshalb wohl zuschauen. Nils Flothkötter gehört nach seinem Auslandsaufenthalt wieder zum Kader.

Ladbergen ist die einzige Mannschaft, die bislang Brockhagen geschlagen hat. „Die Truppe ist körperlich stark und gut eingespielt“, so Meermeier. „Die Mischung aus routinierten und jungen, schnellen Spielern stimmt.“