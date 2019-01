Wenn am 2. August 2024 die Olympischen Spiele in Paris beginnen, möchte Lena Ottens als Beachvolleyballerin dabei sein. Ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung ist der 21-Jährigen inzwischen gelungen. Gemeinsam mit ihrer neuen Spielpartnerin Hannah Ziemer (19) aus Hamburg ist sie in den Per­spektivkader des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) aufgenommen worden.

„Wir sind beide sehr ehrgeizig und wollen Olympia 2024 erreichen“, erklärt die in Everswinkel geborene Psychologie-Studentin, die im September beim 2:3 gegen Primus USC Münster II zuletzt für die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern im Einsatz war.

Dabei hat Ottens gerade erst eine fast einjährige Verletzungspause hinter sich. Anfang 2018 ließ sie sich an der rechten Schulter operieren, um den andauernden Schmerzen im Gelenk beizukommen. „Es war die richtige Entscheidung. Ich bin jetzt schmerzfrei. Das zurückliegende Jahr war anstrengend, ich habe viel investiert und mich weiterentwickelt“, so die junge Sportlerin. Sie nutzte die spielfreie Zeit nach dem Eingriff, um viel im Kraft- und Athletikbereich zu arbeiten. Drei Mal pro Woche ging es in den Kraftraum am Olympia-Stützpunkt in Hamburg, an zwei weiteren Tagen stand Lauftraining an.

Nun soll es wieder richtig los gehen. „Ich hab‘ immer noch Bock auf den Sand“, sagt Ottens. Im Februar oder April ist eine Turnierteilnahme in Kambodscha vorgesehen. Auch Göteborg steht auf dem Ablaufplan. Und natürlich die deutsche Tour, die vom 6. bis 8. Juni in Münster ihren Auftakt erlebt. „Unser Ziel für 2019 ist die Deutsche Meisterschaft in Timmendorf.“ Nur die besten 16 deutschen Teams können daran teilnehmen. Also gilt es, fleißig Punkte zu sammeln.

Aufgrund ihrer Schulterverletzung hat Ottens 230 Punkte aus dem Jahr 2017 „einfrieren“ können. Ihre noch unerfahrene Teamkollegin bringt 81 Zähler ein. „Es ist eine Herausforderung, aber ich bin zuversichtlich“, sagt Ottens. 2019 wird das von Fabian Tobias trainierte Duo, das sich aktuell auf Sponsorensuche befindet, für den Hamburger SV starten. „Wir können mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Hamburg rechnen.“

Schritt für Schritt wollen die beiden Youngster ihrem großen Ziel Paris 2024 näher kommen. Zahlreiche Flugkilometer und viele Turniere liegen nun vor ihnen.