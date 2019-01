Für die Westfalenliga-Spielerinnen des BSV Ostbevern endet die fußballfreie Zeit am 30. Januar (Mittwoch) um 19 Uhr. Gespannt darf man sein, ob zum Trainingsauftakt die beiden bisherigen Interimscoaches Verena Seiling und Ali Faour die Leitung innehaben oder ob vielleicht doch schon Daniel Stratmann das Sagen hat, der bekanntlich von den Blau-Weißen für die nächste Saison als Damencoach verpflichtet worden ist.

Fest steht, dass der Viertligist vier Vorbereitungsspiele bestreitet – drei gegen Landesligisten und zum Abschluss beim Regionalligisten Warendorfer SU I. Die Meisterschaftsrunde wird am 10. März mit einem Heimspiel gegen VfL Billerbeck wieder aufgenommen.

Ebenfalls am 30. Januar legen die Kreisliga-Fußballerinnen des SV Ems Westbevern los. Neben einem freundschaftlichen Vergleich gegen Glandorf stehen mit dem Trainerduo Jürgen Roreger und Carsten Henrichmann vor allem zahlreiche Trainingseinheiten an, ehe es am 6. März (Mittwoch/20 Uhr) zum Nachholspiel gegen BW Aasee kommt.

Bei den Damen der SG Telgte beginnt die Vorbereitung am 6. Februar (Mittwoch). Knapp fünf Wochen und drei Testmatches bleiben Übungsleiter Sebastian Wende bis zum ersten Punktspiel am 10. März.

► Die Männer der SG Telgte bestreiten am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr daheim ihren ersten Test gegen den SC Nienberge.