Bälle klauen macht Benedikt Müller vom TV Friesen Telgte Spaß

In seinem ersten Jahr bei den Senioren hat Benedikt Müller mit dem HC TuRa Bergkamen in der Oberliga gespielt. Wer weiß, bei welchem Club und in welcher Klasse der Handballer heute auf dem Parkett stehen würde, wenn ihn nicht eine schwere Knieverletzung zurückgeworfen hätte? Jetzt trägt er seit dieser Saison das Trikot des TV Friesen Telgte in der Landesliga. Der 25-Jährige könnte sich gut vorstellen, auch noch einmal eine Etage höher in der Verbandsliga zu spielen.

Bei seinem Heimatverein in Ascheberg ist Müller bis zur B-Jugend geblieben. In der A-Jugend stand er in der Oberliga auf dem Feld – im ersten Jahr mit Sparta Münster, im zweiten mit der Ahlener SG. Sein damaliger Trainer nahm das Rückraum-Talent mit nach Bergkamen zum Männer-Oberligisten. Nach nur einer Spielzeit und einem Kreuzbandriss ging er zur zweiten Mannschaft des ASV Hamm in die Verbandsliga. Nach einem weiteren Jahr kehrte der Rechtshänder nach Ascheberg zurück und verstärkte die HSG Ascheberg/Drensteinfurt in der Bezirksliga. „Der Zeitaufwand in den höheren Ligen war sehr hoch. Ich war in der Ausbildung, und die war mir wichtiger“, erklärt der Bürokaufmann. Er wohnt in Ascheberg und arbeitet in Münster.

Zwei Jahre lange spielte Müller mit dem SC DJK Everswinkel in der Landesliga. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison wechselte er nach Telgte.

Müller kam mit Ambitionen. „Wir wollten eigentlich oben mitspielen“, sagt er. Nach der Hinrunde steht der TV Friesen auf dem fünften Platz, mit sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer TuS Brockhagen. „Die Spiele gegen Havixbeck, Hesselteich und Kinderhaus hätten wir gewinnen müssen“, meint Müller. „Wenn wir noch ganz oben mitspielen wollen, dürfen wir keine weiteren Punkte mehr liegen lassen. Um an Brockhagen dranzukommen, müssen wir auf Schützenhilfe hoffen.“

„Die Truppe mit fünf Neuzugängen musste neu strukturiert werden. Das braucht Zeit“, weiß Müller. Anfangs war er mit seinen eigenen Leistungen nicht zufrieden. „Ich hatte Eingewöhnungsprobleme. Dann ist es immer besser geworden.“ Menschlich sei es einwandfrei in Telgte. „Wir fünf Neuen wurden super gut aufgenommen. Die Atmosphäre in der Mannschaft und im Verein ist sehr gut“, lobt der Sohn der ehemaligen Bundesliga-Torhüterin Betty Müller. „Meine Mutter versucht, zumindest jedes Heimspiel in Telgte zu sehen.“

Trainer Christian Meermeier setzt ihn meistens im linken Rückraum ein, auf seiner Lieblingsposition. Zuletzt spielte Müller auch mal in einer 5-1-Deckung auf der vorgezogenen, laufintensiven Position. „Das mache ich sehr gerne. Da kann man die Bälle klauen, das macht mir Spaß.“ Nach den Stärken gefragt, nennt er seine Übersicht. „Ich kann das Spiel des Gegners ganz gut analysieren und dann die Abläufe stören“, sagt er.

Müller möchte noch in der Verbandsliga spielen – gerne auch mit dem TV Friesen. Der Ascheberger glaubt: „Wenn die Mannschaft zusammenbleibt, könnten wir im nächsten Jahr bestimmt oben mitspielen.“