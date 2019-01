Einmal im Leben Roger Federer spielen sehen – davon träumen viele Tennisfans. Oder Rafael Nadal. Oder Angelique Kerber. Für die allermeisten bleibt es eine Wunschvorstellung. Für Nora Niehoff nicht. Sie hat alle drei gesehen, alle drei an einem Tag. Die Telgterin besuchte am Mittwoch die Australian Open in Melbourne, eines der vier bedeutendsten Tennisturniere der Welt.

Seit Ende Juli reist Niehoff durch Australien, derzeit macht sie Station in Melbourne. Seit gut acht Jahren spielt sie selbst Tennis. Bei Grün-Weiß Telgte hat sie in Jugend-Mannschaften auch am offiziellen Spielbetrieb teilgenommen. Natürlich wollte sich die 18-jährige Abiturientin das Grand-Slam-Turnier nicht entgehen lassen – wenn sie schon mal dort ist.

„ Wir hatten in der Woche vorher 42 Grad. Wir hatten in der Woche vorher 42 Grad. “ Nora Niehoff

Sie holte sich für 130 Dollar ein Ticket für das Hauptstadion. Zehn Stunden lang, ab 11 Uhr morgens, genoss sie am dritten Turniertag die Atmosphäre in und um die Rod-Laver-Arena – bei angenehmen Temperaturen. „Wir hatten in der Woche vorher 42 Grad, jetzt waren es nur 28 Grad“, berichtet sie.

Livemusik

„Der ganze Komplex ist riesig, das ist unglaublich“, sagt Niehoff. Außerhalb des Stadions waren Leinwände aufgebaut, auf denen die Spiele gezeigt wurden. Auf den Außencourts konnte man den Profis beim Training zuschauen. Livemusik sowie andere Unterhaltungs- und Essenstände verkürzten die Wartezeit zwischen den Matches.

In der voll besetzten Rod-Laver-Arena beeindruckte Niehoff die Stille bei den Ballwechseln. „Das ist ein krasses Gefühl. Bei einem Punkt applaudieren die Zuschauer und jubeln, dann ist sofort wieder komplett Ruhe“, erzählt sie.

„ Sehr interessant, wie Rafael Nadal spielt. Sehr interessant, wie Rafael Nadal spielt. “ Nora Niehoff

Die Telgterin sah den Zwei-Satz-Sieg der US-Amerikanerin Sloane Stephens, der Nummer fünf der Frauen-Weltrangliste. Sie ließ sich von der spannenden Partie des schweizerischen Superstars Federer gegen den Briten Daniel Evans (7:6, 7:6, 6:3) fesseln. Niehoff freute sich mit der Deutschen Angelique Kerber, Australian-Open-Siegerin von 2016, bei ihrem Zwei-Satz-Erfolg gegen eine Brasilianerin.

Und sie staunte beim Auftritt des Spaniers Nadal. „Sehr interessant, wie der spielt“, so Niehoff. Die Eindrücke in allen Matches hat sie aufgesogen. „Live dabei zu sein, so nah dran zu sein an den Spielern, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, das war beeindruckend. Die Art, wie sie spielen, ihre Technik, sieht man da viel besser.“

„Es war eine sehr schöne Erfahrung, und es hat großen Spaß gemacht“, betont Nora Niehoff. Ein zweites Mal wird sie die Australian Open in diesem Jahr aber nicht besuchen. „Ich habe vier große Spieler gesehen, darunter die beste deutsche Frau und die Nummer zwei und drei der Männer. Mehr geht nicht.“