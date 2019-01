Große Bühne für die Teilnehmer der neunten Volksbank-Cup-Laufserie: In der Festhalle in Everswinkel kamen sie zusammen, um das Erreichte zu feiern.

Die vom BSV Ostbevern, dem SC Müssingen, dem TV Friesen Telgte und dem SC DJK Everswinkel organisierten Läufe waren auch 2018 sehr gefragt. Insgesamt, so berichtete Mitorganisator Peter Licher vom BSV, seien 221 Anmeldungen eingegangen. Um als Finisher geehrt zu werden, mussten drei der vier angebotenen Läufe über jeweils zehn Kilometer bewältigt werden. 160 Startern gelang dies: 47 Frauen und 113 Männer.

Das Teilnehmerfeld war dabei bunt gemischt. So nahm Licher Auszeichnungen für die jüngsten Läufer der Jahrgänge 2002 (Ole Vox) und 2003 (Leon Niehues) vor. Als älteste aktive Athleten wurden Bernhard Kreienbaum (Jahrgang 1942), Rolf Koch (1944), Tiger Hoveling (1947) und Peter Kanter (1948) ausgezeichnet. Bei den Frauen waren es Mechtild Kies (1953), Maria Feyerabend (1954) und Irmgard Schmies (1954).

Insgesamt wurden Pokale und Urkunden an die Siegerinnen der neun Altersklassen der Damen sowie die Sieger der 14 Altersklassen der Herren überreicht. Nicht fehlen durfte die Ehrung der Gesamtbesten. Ines Günnewig (LV Oelde) sicherte sich mit 75 Punkten knapp den ersten Platz vor Eva-Maria Gaszek (LSF Münster), die 73 Zähler erreicht hatte. Komplettiert wurde das Podium durch Tanja Austermann (Warendorf) mit 69 Punkten. Bester Läufer war Jonas Barwinski (LG Ahlen), der ebenfalls die Höchstpunktzahl von 75 erreichte. Ihm folgten Rekordsieger Philipp Kaldewei (LV Oelde) mit 72 Zählern sowie Sascha Thiel (Warendorfer SU) mit 70 Punkten.

Der Ostbeverner Licher, der letzte noch verbliebene Organisator der ersten Stunde der Lauf-Cup-Serie, richtet den Blick schon nach vorne. Schließlich werden auch in diesem Jahr wieder vier Läufe des Volksbank-Cups über die Bühne gehen. Das Zehnjährige wird mit dem ersten Wettbewerb am 10. August (Samstag) in Ostbevern eingeläutet und endet traditionell mit dem vierten Lauf in Everswinkel am 7. Dezember (Samstag).