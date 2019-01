Gewinnen sie am 10. Februar in Ostbevern gegen den punktgleichen TC GW Westerholt, haben sie große Chancen, als bester Zweiter der drei Verbandsliga-Gruppen an der Aufstiegsrunde zur Westfalenliga teilzunehmen. „Damit haben wir uns noch gar nicht beschäftigt“, sagt Mannschaftsführer Rüdiger Kexel.

Die Telgter gewannen am Sonntag mit 6:0 in Möhnesee beim Höinger SV. „Nach einem zähen Auftakt war es ein souveräner Erfolg“, so Kexel. Für die 2:0-Führung sorgten Marcus Kröger (7:5, 6:4) und Markus Twickler (6:4, 3:6, 10:8). „Markus war im Match-Tiebreak eiskalt und hat einen 6:8-Rückstand gedreht“, lobte Kexel. Nach dessen klaren Sieg (6:1, 6:3) und dem 6:2, 6:2 von Niko Thieme schenkten die Gastgeber die Doppel ab.

Die Telgter Damen 40 feierten mit dem 4:2 bei BW Castrop 06 den dritten Sieg im vierten Spiel und bleiben auf dem zweiten Platz. Castrop fehlte seine starke Nummer eins.

Susanne Borkmann (Position eins) und Conny Meyer (vier) gewannen klar. Ingeborg Vornhusen (zwei) siegte nach einer starken läuferischen Leistung. Hermine Wientke (drei) verlor erst nach fast zwei Stunden und vielen langen Wegen. In den Doppeln sorgten Borkmann/Meyer mit 10:6 im Match-Tiebreak für den Siegpunkt. Vornhusen/Wientke waren chancenlos.