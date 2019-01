Zu Hause in Telgte und in Warendorf kickten Mädchenteams der SG am Wochenende unterm Dach. Beim U 13-Turnier in der Dreifachhalle am Telgter Schulzentrum hatte sich SG-Jugendleiter Siggi Springmeier einen besonderen Clou ausgedacht.

Passend zum 100-jährigen Bestehens des Vereins in diesem Jahr begrenzte er die Zahl der Spielerinnen für die zehn Mannschaften auf jeweils zehn. Die SG-Vertretung und die neun weiteren Gastteams, unter anderem aus Dortmund, Ahaus, Seppenrade, Ibbenbüren und Münster, erzielten insgesamt 50 Tore. Nach verlorenem Halbfinale (1:2 gegen Borussia Münster) siegten die Telgterinnen im Spiel um Platz drei mit 2:0 gegen TuS Altenberge. Verdient gewann der SC Gremmendorf das Turnier. Als Schiedsrichter waren Jan Gerke, Udo Schmidt, Ali Topcuoglu und Patrick Leifeld im Einsatz. „Das war Werbung für den Mädchenfußball in Telgte“, strahlte Springmeier. „Die Veranstaltung war auch geprägt von der enormen Unterstützung durch die Spieler-Eltern.“

Beim Sparkassen-Fußballcup für Mädchen der Warendorfer SU hatte die SG erstmals seit vielen Jahren wieder in allen Altersgruppen ein Team gemeldet. Die Youngster der U 9 gewannen vier Spiele und verloren nur gegen Westfalia Kinderhaus mit 2:4. Trainerin Leonie Kreutzer war sehr zufrieden mit dem zweiten Platz ihrer jungen Mannschaft.

Die U 11-Mädchen erreichten den dritten Platz, und das sehr unglücklich hinter den punktgleichen Saxonia Münster und Kinderhaus. Die Tordifferenz gab den Ausschlag. Trainer Guido Meyer sowie seine Tochter und Co-Trainerin Nina waren voll des Lobes für ihr Team, das noch die Winterrunden-Spiele vom Vortag in Ostbevern in den Beinen hatte.

Für die U 13 um Trainerin Jaclyn Remkamp sprang nach einem 4:1-Sieg zum Auftakt gegen Wacker Mecklenbeck sowie Unentschieden gegen Gastgeber WSU (0:0) und den späteren Turniersieger SG Mauritz/Gelmer (1:1) Platz vier heraus.