Schiedsrichterin aus Telgte hat zwei A-Länderspiele für FIFA geleitet

Am Rande des Neujahrsempfanges der SG Telgte freute sich deren Vorsitzender Ulrich Winckler, mit Jhesa Mae Kaatz auch eine FIFA-Schiedsrichterin begrüßen zu dürfen. Die Telgterin ist verheiratet mit Thorsten Kaatz, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisschiedsrichter-Ausschusses, Lehrwart des Fußballkreises Münster (FLVW-Kreis 24) und seit 1991 Schiedsrichter bei GW Gelmer. Beide nahmen am Neujahrsempfang teil. Jhesa Mae Kaatz wechselt regelmäßig zwischen ihren Wohnsitz auf den Philippinen und Telgte hin und her.

Zunächst war sie in ihrem Heimatland als Fußballerin in der Junioren-Nationalmannschaft aktiv. Durch einen Obmann wurde sie 2010 zur Schiedsrichterei gebracht. Inzwischen wird sie in der ersten Frauenliga eingesetzt, wobei die meisten philippinischen Damenteams in der Hauptstadt Manila beheimatet sind und Kaatz rund eine Flugstunde von dort entfernt lebt. Seit 2016 leitet Jhesa Mae Kaatz auch in Deutschland Begegnungen – und zwar bis zur Kreisliga B bei den Männern.

Die Philippine Football Federation (PFF), der Fußballverband der Philippinen, hat Kaatz im vergangenen Jahr auf die Liste des Weltfußballverbandes FIFA gesetzt. Seitdem kommt die 26-Jährige bei internationalen Spielen zum Einsatz. 2018 wurde sie als Unparteiische bei zwei bedeutenden Fußballturnieren in Indonesien eingesetzt: bei den Südostasien-Meisterschaften der Juniorinnen im Mai und bei den Südostasien-Titelkämpfen der Frauen (AFF Women’s Championship) im Juli. „Fünf Monate war sie da nicht zu Hause“, erzählt ihr Gatte. „Direkt nach den U 16-Meisterschaften ist sie zu einem Schiedsrichterkurs nach Malaysia eingeladen worden.“

Bei ihrem ersten internationalen Vergleich leitete sie die Begegnung zwischen Osttimor und dem späteren Sieger Thailand. Inzwischen hat sie es auf zwei A-Länderspiele gebracht. Jhesa Mae Kaatz ist die erste Frau von den Philippinen, die das FIFA-Wappen erhalten hat.

Allerdings ist der Weg in den Kreis der Elite-Schiedsrichter auch in Asien schwierig. Zumal ihr Heimatland fußballerisch nicht unbedingt zu den Großmächten in Asien zählt. „Der Background aus Deutschland könnte ihr helfen. Sie ist es gewohnt, intensive Spiele zu pfeifen“, so Thorsten Kaatz. „Ihr Ziel für 2019 sind weitere internationale Spiele. Und natürlich möchte sie mal bei einem großen Turnier dabei sein.“ Also bei einer Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen.

Im März fliegt Jhesa Mae Kaatz zurück in ihre Heimat. Dort wird sie von ihrem Verband wieder als Schiedsrichterin in der höchsten Frauen-Liga eingesetzt.

Ihr Wunsch ist es, einen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland zu erhalten. Dazu braucht sie allerdings gute Deutschkenntnisse. Im März wird sie beim Goethe-Institut in Düsseldorf versuchen, die Sprachprüfung A1 zu bestehen. Mit einem erfolgreichen Abschluss wäre die Grundlage für die Beantragung eines Visums zur Familienzusammenführung gelegt.

Derzeit lebt Jhesa Mae Kaatz schon zum fünften Mal mit einem Besuchervisum für jeweils 90 Tage in der Emsstadt. Arbeiten darf die gelernte Physiotherapeutin damit derzeit in Deutschland noch nicht. Aktuell nutzt die Philippinin ihren Telgte-Aufenthalt für einen dreimonatigen Sprachkurs.