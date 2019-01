Spieler des BSV Ostbevern haben Wechselmöglichkeit verstreichen lassen

Um die erste Tischtennismannschaft des BSV Ostbevern ist es ruhig geworden, nachdem die Blau-Weißen dieses Team im Verlauf der Hinrunde vom Spielbetrieb in der Bezirksliga zurückgezogen haben. Das Gleiche trifft auch auf die ehemalige Stammmannschaft zu. Daniel Rolf, Manfred Bals, Michael Weppler, Markus Redbrake, Philipp Neumeister und Alexander Beckmann lassen den Celluloidball derzeit ruhen, was Wettkämpfe angeht.

Die Wechselmöglichkeit, die zumindest Rolf, Bals und Weppler in Betracht gezogen hatten, haben sie verstreichen lassen. Wie sie sich vor der nächsten Saison 2019/20 entscheiden, ist noch offen. In der zweiten oder dritten Mannschaft des BSV können sie in der laufenden Spielzeit nicht mitwirken.

Abteilungsleiter Markus Redbrake, der in der kommenden Saison wieder den Sportdress des BSV überstreifen wird, hofft auf ihren Verbleib.

Außerdem wünscht er sich den Klassenerhalt der zweiten Mannschaft in der 1. Kreisklasse, um diese dann im Sommer personell zu verstärken. Zum Abschluss der Hinrunde nimmt das Team den neunten Platz mit 9:13 Punkten ein und steht damit nur einen Rang und drei Zähler vor der Abstiegszone. „Wir möchten schließlich Schritt für Schritt wieder nach vorne kommen, was die Klassenzugehörigkeit angeht.“

Redbrake ist im Nachhin­ein froh, dass er nur sechs Spieler für die Bezirksliga- Mannschaft gemeldet hat und nicht noch weitere Ersatzspieler, die dann auch eine Zwangspause hätten einlegen müssen. David Krieg, Fabian Bäumer oder Achim Bücker können also in der Zweitvertretung mitmischen. Das dritte BSV-Aufgebot ist Tabellenführer und Herbstmeister in der 3. Kreisklasse.

Im Nachwuchsbereich stehen die Blau-Weißen aktuell ohne Team da. Es nehmen zwar zahlreiche Jungen und Mädchen am Training unter Leitung von Lizenzinhaber Benedikt Lauckmann teil, aber regelmäßig in einer Mannschaft mitspielen, wollen sie derzeit nicht. „Das ist schade, da es schon talentierte Kinder und Jugendliche gibt, aber wir können und werden bei der Einstellung natürlich nichts übers Knie brechen. Wir müssen uns daher weiter gedulden, bleiben aber weiter am Ball, um die bereits einige Jahre anhaltende Abstinenz zu beenden“, so Redbrake.

Er setzt auf die Minimeisterschaft auf Ortsebene, die Anfang 2019 ausgetragen wird. Den genauen Termin will der Tischtennis-Abteilungsleiter noch mit den Ostbeverner Grundschulen St. Ambrosius und Franz-von Assisi abstimmen, die bei diesen Titelkämpfen seit vielen Jahren mit im Boot sind. „Es haben sich stets Jungen und Mädchen gefunden, die dann in den Verein eintreten und mitspielen.“ Im Rahmen der Minimeisterschaft findet auch ein Vergleich der beiden Grundschulen statt.