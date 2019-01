Die neu gebildete Frauenmannschaft der HSG Bever-Ems gibt ihr Debüt. Trainer Heiko Günzel und seine Handballerinnen freuen sich auf das Heimspiel gegen die DJK SV Mauritz. Ob die Partie am Sonntag wie geplant um 18 Uhr oder erst um 20 Uhr in der Sporthalle in Westbevern-Dorf beginnt, hängt von der Final-Paarung bei der Männer-WM ab (Bericht auf dieser Seite).

Die HSG-Damen spielen ab sofort ohne Punktwertung in der Platzierungsrunde der Kreisliga. „Ich muss dem Handball-Verband ein Kompliment aussprechen, dass er uns bereits jetzt die Möglichkeit gibt, an Wettkämpfen teilzunehmen“, lobt Günzel. „So müssen wir nicht bis zur neuen Saison warten, was sonst üblich ist.“

Bei der HSG seien alle „happy, dass es nun endlich losgeht“, so der Coach. Mauritz sei „eine etablierte Mannschaft, die eingespielt ist und viel Erfahrung mitbringt“. Der Spielberichtsbogen der HSG wird mit 14 Namen voll sein. Die Spielerinnen sind nach rund 70 Trainingseinheiten und einigen Testpartien hochmotiviert. Der Kader besteht aus 24 Damen, von denen einige allerdings noch nicht lange dabei sind. Im Zuge der Aufbauarbeit hätten sich alle dafür ausgesprochen, in der Platzierungsrunde Erfahrungen zu sammeln.

„Es macht Spaß, die Mannschaft zu trainieren“, betont Günzel. Zuletzt hat er mit seinem Team zwei Mal wöchentlich trainiert, um den Feinschliff für den Start gegen Mauritz zu erarbeiten. In dieser Woche stand auch noch ein internes Testspiel an. „Ich bin gespannt, was die Spielerinnen im ersten Vergleich umsetzen können“, so Günzel.