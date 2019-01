Die deutsche Handball-Nationalmannschaft sorgt mit ihren mitreißenden Auftritten bei der Weltmeisterschaft gerade für eine Riesen-Euphorie im Land. So mancher aktive Spieler dürfte davon eine Extraportion Motivation mitnehmen, wenn er selbst auf dem Feld steht. Blöd nur, wenn zeitgleich das WM-Finale ausgetragen wird.

Gewinnt die DHB-Auswahl am heutigen Freitag das Halbfinale gegen Norwegen, steht sie am Sonntag um 17.30 Uhr im Endspiel. Jeder Handball-Fan will das sehen. Waren am vergangenen Wochenende keine Partien in den hiesigen Ligen angesetzt, geht der Spielbetrieb nun weiter – ausgerechnet an dem Wochenende, an dem der WM-Titel vergeben wird.

Was tun, wenn Deutschland es gegen Norwegen schafft, zeitgleich am Sonntag aber ein eigenes Match angesetzt ist? Der Verband Westfalen hat alle Kreise angeschrieben, dass aus gegebenem Anlass kurzfristig sämtliche Partien verlegt werden dürfen (ohne dass den Clubs dadurch Kosten entstünden). Wovon etliche Mannschaften Gebrauch machen – auch die Drittvertretung des TV Friesen Telgte und das neu formierte Damenteam der HSG Bever-Ems.

Die Friesen-Männer hätten am Sonntag in der 1. Kreisklasse um 18 Uhr gegen den SC Münster 08 II antreten sollen. „Wir haben uns gerade mit dem Gegner verständigt, dass wir schon um 12 Uhr spielen“, erklärte Trainer Raimund Tilbeck am Donnerstagnachmittag. Das geht, weil die Dreifachhalle erst wieder ab 14 Uhr belegt ist. So könnten sich die Telgter auch das Spiel um Platz drei im Fernsehen anschauen, das um 14.30 Uhr angepfiffen wird.

Die HSG-Damen erwarten eigentlich um 18 Uhr in der Kreisliga-Platzierungsrunde die DJK SV Mauritz (Bericht auf dieser Seite). „Das Thema Spielverlegung hängt noch in der Luft“, erklärte Trainer Heiko Günzel am Donnerstag. „Mit dem Trainer der Mauritzerinnen gibt es aktuell die Absprache, das Ergebnis des Spiels Deutschland gegen Norwegen abzuwarten. Sollte sich unsere Nationalmannschaft für das WM-Finale qualifizieren, verschieben wir unser Spiel um zwei Stunden auf 20 Uhr.“ Andernfalls würde es wie geplant um 18 Uhr in Westbevern angepfiffen.