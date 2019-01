Fußball bei Dauerfrost: Das Paradies liegt im Beverstadion

Handschuhe, warme Socken, dick eingemummelt – anders war es in dieser Woche draußen nicht auszuhalten. Für die Fußballer, die sich schon auf die Fortsetzung der Restsaison vorbereiten müssen, ist das hart, wenn das Thermometer nicht über die Null-Grad-Marke klettert. Ab Mitte Februar kicken sie wieder um Punkte. Fußball bei Dauerfrost: Geht das überhaupt? Beim BSV Ostbevern ja, bei der SG Telgte und bei Ems Westbevern nein. Die Trainer müssen sich etwas einfallen lassen.

„Es ist noch keine Einheit ausgefallen, aber selbst auf dem Kunstrasenplatz ist nichts mehr möglich. Der ist vereist“, sagt SG-Coach Mario Zohlen. Auch reine Laufeinheiten gebe es nicht. „Das ist bei diesen Verhältnissen zu gefährlich.“ Die Telgter haben stattdessen im Fitnessstudio geschwitzt. „Wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen. Wir müssen ein bisschen improvisieren und hoffen, dass es nächste Woche besser wird“, so Zohlen.

Das Winterwetter habe die Vorbereitung bislang noch nicht gravierend beeinträchtigt. „Das war schon mal krimineller. Und Vereine ohne Kunstrasen haben größere Probleme“, relativiert der Übungsleiter des Bezirksligisten. Eine gute Alternative wäre die Soccerhalle in Münster. Doch Zohlen weiß: „Die ist belegt, auch weil die Vereine aus Münster schon schnell reagiert haben.“

„Keine Chance! Ein Spielfeld in der Soccerhalle hätten wir uns schon lange vorher reservieren müssen“, sagt auch der Westbeverner Trainer Andrea Balderi. In Vadrup gibt es nur Rasenplätze. Reguläres Training war nicht möglich. Am Dienstag standen beim A-Kreisligisten lockere Pass-Übungen auf dem Plan, dann ging es zum Spinning. In einem Raum über dem Vereinsheim stehen 15 Räder für eine zünftige Kraft- und Ausdauereinheit zur Verfügung. Am Donnerstag durfte Balderi 19 Spieler beschäftigen. „Vier sind mit mir gelaufen, die anderen 15 haben Spinning gemacht. Danach waren wir noch in der Halle zur Ganzkörperkräftigung“, schmunzelt der Coach des SV Ems.

Auch für ihn ist die etwas andere Vorbereitungswoche kein Problem. „Wir haben das gut überbrückt. Nächste Woche würde das auch noch gehen. Die Natur kann man sowieso nicht beeinflussen“, meint Balderi. Er hatte ein Ausweichprogramm schon eingeplant, schließlich „wird man ja immer erfahrener“.

Angesichts der Platzverhältnisse in Telgte und Vadrup muss sich Matthias Greifenberg fühlen wie im Paradies. „Wir machen zurzeit drei Einheiten plus ein Spiel pro Woche. Bislang konnten wir das Trainingsprogramm durchziehen“, freut sich der Verantwortliche des B-Kreisligisten. Der Kunstrasen im Beverstadion lässt einen geregelten Betrieb noch zu. „Je später der Abend, desto eisiger und rutschiger wird der Platz. Da muss man aufpassen, aber es geht“, erklärt Greifenberg. Ganz wichtig bei den Minusgraden: „Bis auf ganz kurze Erklärungsmomente ist das Training so gestaltet, dass immer alle in Bewegung sind. Und nach dem Auslaufen freuen sich alle auf eine heiße Dusche.“

Die Fußballer aus Westbevern hatten am Freitagabend noch eine Zusatzeinheit angesetzt: kegeln in Münster. Das geht ja zum Glück ganz unabhängig vom Wetter.