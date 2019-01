Wie rasant und oft auch dramatisch Handball ist, demonstriert die deutsche Nationalmannschaft einer breiten Öffentlichkeit bei der WM. Premium-Werbung für diesen Sport war auch das Hinspiel zwischen dem TV Verl und dem TV Friesen. Zur Halbzeit lagen die Telgter mit 9:15 zurück, am Ende jubelten sie mit 29:26. „Oh ja, da war Pfeffer drin“, erinnert sich Friesen-Trainer Christian Meermeier vor dem Rückspiel am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr) in der Dreifachhalle.

Die Hinrunde in der Landesliga haben Telgte und Verl auf dem fünften und sechsten Platz beendet. Dazwischen liegt ein Punkt. Drei Zähler sollen es nach dem Rückrundenstart sein, fordert Meermeier. „Verl hat eine enorm schnelle und junge Mannschaft, die viel über den Gegenstoß kommt“, warnt der Coach.

„In der Hinrunde hat sie uns in der ersten Halbzeit mit einer 3:2:1-Deckung richtig den Zahn gezogen.“ Danach hatte sich seine Truppe deutlich besser auf den Verbandsliga-Absteiger eingestellt.

Der überraschend hohe Sieg zum Auftakt 2019 gegen den TSV Ladbergen (31:20) war für Meermeier noch kein Formbarometer. „Ladbergen war gehandicapt, trotzdem war es von uns nicht überzeugend.“ Heftig: Beide Telgter Kreisläufer fallen aus. Martin Kleikamp (Knieverletzung) fehlt mindestens sechs Wochen. Bei Maximilian Krause ist die Wadenblessur wieder aufgebrochen. Dafür hilft Maximilian Hoffmann aus der zweiten Mannschaft aus. Im Deckungszentrum ist Jan Philipp Kortenbrede eine Alternative. Nicht dabei ist Stefan Heming (berufliche Gründe).