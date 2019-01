Den Westbevernerinnen bleibt derzeit nichts erspart. Nur eine Woche nach dem ernüchternden 0:3 gegen VSG Ibbenbüren, womit sich die Chancen auf den Klassenerhalt weiter verringert haben, gastiert am heutigen Samstag (15 Uhr) mit dem USC Münster III der unbesiegte Primus in der Sporthalle im Dorf.

„Mir geht es in erster Linie um eine gute Leistung, das Ergebnis ist gegen diesen Gegner nebensächlich“, sagt Ems-Trainer Fritz Krause. Er kann personell bis auf Christina Janke (Fingerbruch) aus dem Vollen schöpfen. In der Hinrunde verloren die Ems-Damen mit 1:3. Die zweite Partie in Westbevern bestreiten Jahn Rheine und SG Coesfeld 06.

Der BSV II erwartet am Sonntag (10 Uhr) Schlusslicht TV Emsdetten. Das Hinspiel gewannen die Ostbevernerinnen mit 3:2. Im zweiten Match in der Beverhalle spielt VSG Ibbenbüren gegen Saxonia Münster.