TV Friesen Telgte verliert in letzter Sekunde gegen den TV Verl

Telgte -

Im Heimspiel gegen den TV Verl lag der TV Friesen Telgte die meiste Zeit mit zwei oder mehr Toren in Führung. Dann biss sich das Team an der 6:0-Deckung der Gäste die Zähne aus – und kassierte nach einem Freiwurf in der Schlusssekunde noch den Treffer zur 28:29-Niederlage.