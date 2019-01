Obwohl Trainer Andrea Balderi kurzfristig einige Spieler wegen Grippe ersetzen musste, gewann Ems Westbevern das Testspiel bei GW Albersloh (beide Kreisliga A) mit 3:1 (0:0). Die Gäste hatten die besseren Torchancen, die sie aber erst nach der Pause nutzten. „Wir haben in der zweiten Halbzeit konzentrierter gespielt“, sagte Balderi.

Im ersten Abschnitt vergaben Christian Nosthoff, Kai Leifker, Hannes John und Daniel Schlunz gute Möglichkeiten. Albersloh scheiterte zwei Mal an Ems-Keeper Christian Budde. Christian Nosthoff erzielte per Alleingang das 1:0 für Westbevern (50.). Albersloh glich aus (68.). Zwei Minuten später gelang Adrian König nach einem Freistoß von Hannes John und einem Kopfball von Daniel Stegemann das 2:1. Marvin Weiß erhöhte per Fallrückzieher auf 3:1 (78.).