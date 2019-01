Die Judokas des TV Friesen starteten am vergangenen Wochenende mit der Kreiseinzelmeisterschaft der Altersklasse U 15 in Neubeckum und dem Einzelturnier für die Jugend U 10 und U 13 ins Wettkampfjahr. Mit vier Kämpfern waren die Telgter vertreten.

Drei gingen bei den U 15-Titelkämpfen auf die Matten. In der Gewichtsklasse bis 43 Kilogramm wurde erwartungsgemäß Colin Huber unter vier Teilnehmern Kreismeister. In der Klasse bis 60 Kilogramm feierte Omar Mbayed seine Meisterschaftspremiere. Er gehörte zum jüngeren Jahrgang unter den vier Startern. Mbayed gewann einen Kampf und verlor einen. Damit wurde er Dritter.

Bei den U 15-Mädchen war die Besetzung sehr dürftig, sodass alle angetretenen Judokas in ihrer Gewichtsklasse kampflos den Titel holten – also auch Rika Eggersmann vom TV Friesen. Alle drei Kämpfer aus Telgte haben sich somit für die Bezirksmeisterschaften am kommenden Samstag in Münster qualifiziert.

Beim Einzelturnier der U 13 gab es auch für Caroline Ramm vom TV Friesen keine Gegnerin in ihrer Gewichtsklasse. Dafür bestritt sie einen Freundschaftskampf mit einer Gegnerin von der TG Münster. Ramm siegte mit zwei Wazari durch zwei O-Goshi.