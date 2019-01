In einer umkämpften Begegnung behielten die Herren 30 des SV Ems Westbevern bei der zweiten Mannschaft von Wacker Mecklenbeck mit 4:2 die Oberhand. Mit ihrem dritten Sieg in der Hallenrunde übernahmen sie die Tabellenführung in der Bezirksliga.

Vier Matches wurden in Münster erst im dritten Satz entschieden, davon drei zugunsten der Gäste. Ausschlaggebend waren die beiden Erfolge in den Doppeln. Ingo Beermann und Matthias Muhmann (4:6, 6:3, 10:8) sowie Thilo Gaß und André Vogt (3:6, 6:4, 10:4) sorgten für die Entscheidung. 2:2 stand es nach den vier Einzeln. Beermann setzte sich an Position eins mit 3:6, 6:4, 10:4 durch. Mannschaftsführer Gaß legte mit einem 6:4, 6:3 nach. Muhmann (1:6, 0:6) und Vogt (6:2, 2:6, 1:10) unterlagen.

Die Herren 30 des SV Ems führen die Tabelle in ihrer Bezirksliga-Gruppe mit 7:1 Punkten an, gefolgt vom TSV Raesfeld (5:1), der ein Spiel weniger absolviert hat. Saxonia Münster (4:2) belegt den dritten Platz. Die nächste Partie bestreiten die Westbeverner erst am 17. März in Ostbevern gegen das derzeitige Schlusslicht Gescher.