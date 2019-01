Die Schachfreunde Telgte hatten sich auch bei Verbandsliga-Spitzenreiter TV Borken etwas ausgerechnet. Immerhin konnten sie in bester Aufstellung antreten und waren an den unteren Brettern von den Wertungszahlen her ungefähr gleich stark und teilweise sogar besser. Die Hoffnungen erfüllten sich aber nicht: Die Telgter verloren mit 2,5:5,5 und belegen den achten Tabellenplatz.

Nach zweieinhalb Stunden fiel die erste Entscheidung. Am achten Brett remisierte Werner Dieckmann nach Zugwiederholung. Eine Stunde später übersah Detlef Pohl am siebten Brett in aussichtsreicher Stellung ein Damenopfer, das zwingend zum Matt führte. Peter Esser am fünften Brett versuchte, mit Weiß am Königsflügel anzugreifen, wurde aber von Schwarz sauber ausgekontert. Axel Junker am dritten Brett verlor in Zeitnot nach spannender Eröffnung, da sein König zu offen stand. Borken führte nun mit 3,5:0,5 – für die Gäste sah es nicht gut aus.

Willi Kuhlenbäumer am vierten Brett fand mit Schwarz in hochgradiger Zeitnot (Restzeit vier Sekunden) den entscheidenden Gewinnzug. Alfred Kuhlenbäumer am sechsten Brett konnte im Turm-Endspiel seinen Mehrbauern nicht verwerten und musste sich mit einem halben Punkt begnügen. Helmut Stöckmann am zweiten Brett verlor mit Schwarz im Endspiel einen Bauern und erzwang durch aktives Gegenspiel mit Zugwiederholung noch ein Remis.

Martin Lodde am ersten Brett konnte nicht verhindern, dass der Gegner einen Mehrbauern zur Dame umwandelte. Der Telgter gab nach sechs Stunden auf.